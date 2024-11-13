شكرا لقرائتكم خبر عن 72.02 دولار للبرميل.. تعرف على أسعار النفط بالأسواق العالمية والان مع تفاصيل الخبر

ارتفعت أسعار النفط قليلا اليوم مع مؤشرات على شح الإمدادات في الأمد القريب لكنها ظلت قرب أدنى مستوياتها في أسبوعين بعد يوم من خفض أوبك توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في عامي 2024 و2025.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 13 سنتا أو 0.18 % إلى 72.02 دولار للبرميل، كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 13 سنتا أو 0.19 % إلى 68.25 دولار وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

واستمرت توقعات انخفاض الطلب وضعف الطلب في الصين في التأثير على معنويات السوق.

وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في تقريرها الشهري أمس إن الطلب العالمي على النفط سيرتفع 1.82 مليون برميل يوميا في 2024، انخفاضا من نمو قدره 1.93 مليون برميل يوميا توقعته الشهر الماضي، ويرجع ذلك في الغالب إلى ضعف الطلب في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم.

وارتفعت أسعار النفط 0.1 % عند التسوية أمس الثلاثاء عقب هذه الأنباء بعد أن هبطت بنحو 5%خلال الجلستين السابقتين.

وخفضت أوبك أيضا تقديراتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2025 إلى 1.54 مليون برميل يوميا من 1.64 مليون برميل يوميا ،ومن المقرر أن تصدر وكالة الطاقة الدولية تحديثا لتوقعاتها غدا الخميس.



