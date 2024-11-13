شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "جهاز مدينة الشيخ زايد" تتابع استعدادات فصل الشتاء وموقف محطات الصرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت المهندسة مروة حسين أمين، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، اجتماعًا مع إدارة "التشغيل والصيانة"، لمتابعة الاستعداد لفصل الشتاء وموقف محطات الصرف بالمدينة، واستعراض جهود تطهير بلاعات الأمطار والمطابق بجميع أحياء المدينة، بالإضافة إلى مراجعة حالة محطات الرفع والحالة الفنية للسيارات والمعدات.

وخلال الاجتماع، تم التركيز على الحلول اللازمة لمواجهة النقاط الساخنة التي تشهد تجمعات مائية عادة خلال الأمطار.



ووجهت رئيس الجهاز، إدارات التشغيل والصيانة بالاستعداد الدائم لجميع العاملين والمقاولين والمعدات للتعامل السريع مع أي تجمعات مياه بالمدينة، والتأكد من جاهزية المعدات والمولدات مع التأكيد على التطهير الدائم والمستمر لشبكات الصرف وبلاعات المطر والمطابق بالمدينة، وعمل كل ما يلزم للتعامل السريع والآمن مع مياه الأمطار، وتنفيذ خطة عاجلة خلال أسبوع لتطهير جميع شبكات الصرف بالمدينة.



وفي السياق نفسه، أكدت المهندسة مروة حسين أمين، استمرار تكثيف حملات رش الحشرات بالشوارع وأماكن التجمع بشكل مستمر بجميع أحياء المدينة، وذلك تحت إشراف إدارة شئون البيئة بالجهاز للحد من انتشار الأوبئة والأمراض للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.