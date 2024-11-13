شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال القطرى اليوم الأربعاء 13-11-2024 بالبنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت مروة الغول الأربعاء، 13 نوفمبر 2024 10:04 ص

ننشر سعر الريال القطرى أمام الجنيه اليوم الأربعاء 13-11-2024 فى البنوك المصرية، ويقدم ”الخليج 365” خدمة تشمل نشر أسعار الريال القطري فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفية، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها. وسجل سعر الريال القطرى فى بعض البنوك كالتالى:

وسجل سعر الريال القطرى فى بعض البنوك كالتالى: سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى 12.47جنيه للشراء. 13.51جنيه للبيع. سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية 12.56جنيه للشراء. 13.51جنيه للبيع. سعر الريال القطرى فى بنك مصر سعر الريال القطرى فى بنك مصر 12.58جنيه للشراء. 13.52جنيه للبيع. سعر الريال القطرى فى البنك المصري الخليجي سعر الريال القطرى فى البنك المصري الخليجي 12.57جنيه للشراء. 13.52جنيه للبيع. سعر الريال القطرى فى بنك قطر الوطني سعر الريال القطرى فى بنك قطر الوطني 12.67جنيه للشراء. 13.51جنيه للبيع.

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