شكرا لقرائتكم خبر عن «أكوا باور»: بدء التشغيل التجاري لمشروع محطة «شعيبة 1» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تلقت شركة أكوا باور، أمس، إفادة شركة المشروع لمحطة شعيبة 1 للطاقة الشمسية الكهروضوئية باستلام شهادة التشغيل التجاري من الشركة السعودية لشراء الطاقة لكامل قدرة المحطة الإنتاجية والبالغة 600 ميجاواط.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، تبلغ حصة أكوا باور في شركة المشروع 35.01%.
ويتوقع أن يظهر الأثر المالي لتشغيل المحطة خلال الربع الرابع من العام 2024م.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، تبلغ حصة أكوا باور في شركة المشروع 35.01%.
ويتوقع أن يظهر الأثر المالي لتشغيل المحطة خلال الربع الرابع من العام 2024م.