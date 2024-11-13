الاقتصاد

«أكوا باور»: بدء التشغيل التجاري لمشروع محطة «شعيبة 1»

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن «أكوا باور»: بدء التشغيل التجاري لمشروع محطة «شعيبة 1» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تلقت شركة أكوا باور، أمس، إفادة شركة المشروع لمحطة شعيبة 1 للطاقة الشمسية الكهروضوئية باستلام شهادة التشغيل التجاري من الشركة لشراء الطاقة لكامل قدرة المحطة الإنتاجية والبالغة 600 ميجاواط.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، تبلغ حصة أكوا باور في شركة المشروع 35.01%.
ويتوقع أن يظهر الأثر المالي لتشغيل المحطة خلال الربع الرابع من العام 2024م.
الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا