شكرا لقرائتكم خبر عن الأسواق تترقب بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكى المقررة اليوم الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

تصدر بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي لشهر أكتوبر اليوم الأربعاء، ومؤشر أسعار المنتجين ومطالبات البطالة الأسبوعية غداً الخميس، وبيانات مبيعات التجزئة بعد غداً الجمعة، وهي البيانات التي سيكون لها تأثير مباشر في أسواق الأسهم والدولار والذهب.

ومن المقرر أن يتحدث العديد من مسؤولي البنك الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع، بما في ذلك رئيس البنك جيروم باول.

يأتي هذا بعد اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي خلال الأسبوع الماضي الذي شهد قرار البنك المتوقع بخفض الفائدة 25 نقطة أساس، ليشير أن قرارات البنك القادمة ستشهد حذر وتدقيق كبير، وتضع الأسواق الآن احتمال بنسبة 65% أن يقدم الفيدرالي على خفض آخر في الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماعه الأخير هذا العام في ديسمبر.

من ناجية أخرى بيانات مجلس الذهب العالمي، أظهرت أن التدفقات النقدية على صناديق الاستثمار العالمية المدعومة بالذهب قد انخفضت خلال الأسبوع المنتهي في 8 نوفمبر بمقدار – 8.6 طن ذهب، وهو أول انخفاض أسبوعي بعد 3 أسابيع متتالية من الارتفاع.