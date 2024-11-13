شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أعداد السيارات الملاكى المرخصة خلال أكتوبر 2024 والان مع تفاصيل الخبر

كشفت البيانات الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات عن شهر أكتوبر 2024 فى تقريرها أن عدد السيارات التى صدرت لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها 13298 سيارة ملاكي.

جاء من بينها 272 سيارة موديل 2021 و457 سيارة موديل 2022 و1010 سيارات موديل 2023 و5427 موديل 2024 و6132 موديل 2025.

يذكر أن عدد المركبات التى تم التأمين الاجبارى عليها وتم ترخيصها "زيرو" سجلت حوالي 40423 مركبة.

كما أكد التقرير أن إجمالي المركبات التي صدرت لها وثائق تأمينية 2704 مركبة موديل 2021 و4220 مركبة موديل 2022و4469مركبة موديل 2023 و13918 مركبة موديل 2024 و15112 مركبه موديل 2025 .