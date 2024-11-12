شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 12-11-2024 والان مع تفاصيل الخبر

ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 12-11-2024.

إيقاف تداول 9 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 9 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم: سيتي للتحاليل الطبية، وبنك فيصل الإسلامي المصرية بالجنيه، ومطاحن مصر العليا، ولوتس للتنمية والاستثمار الزراعي، والشرقية الوطنية للأمن الغذائي، وفتنس برايم للأندية الصحية، ومطاحن شرق الدلتا، وسيتي للتحاليل الطبية، وبنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية.

البورصة تربح 2 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والعرب فيما مالت تعاملات الأجانب للشراء، وسط تداولات بلغت 4.5 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.278 تريليون جنيه.



وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.9 مليار ورقة مالية بقيمة 4.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 118.8 ألف عملية لعدد 213 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 86.98% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 6.85%، والعرب على 6.18%، واستحوذت المؤسسات على 24.36% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 75.63%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 117.3 مليون جنيه، 28.4 مليون جنيه، 440.1 ألف جنيه، 6.7 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 26.3 مليون جنيه، 126.5 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 31582 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 39197 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 13859 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 8351 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 11638 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 3270 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 2.17% ليغلق عند مستوى 8588 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 1822 نقطة.

وصعدت أسهم 68 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 110 شركة، ولم تتغير مستويات 35 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- مطاحن مصر العليا بسعر إغلاق 300.510 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.97%.

- بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية بسعر إغلاق 18.910 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 12.09%.

- مطاحن شرق الدلتا بسعر إغلاق 241.140 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 11.80%.

- العربية للمحابس بسعر إغلاق 3.140 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.03%.

- ديجيتايز للاستثمار والتقنية بسعر إغلاق 2.950 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.66%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- السعودية المصرية للاستثمار والتمويل بسعر إغلاق 64.920 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.97%.

- أكتوبر فارما بسعر إغلاق 108.230 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.93%.

- حق اكتتاب شركة اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية-2 بسعر إغلاق 0.050 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.66%.

- جنوب الوادي للأسمنت بسعر إغلاق 3.780 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.03%.

- جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي بسعر إغلاق 1.110 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.31%.