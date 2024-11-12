شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: تنفيذ صفقة على شركة كوباد فارما بسوق خارج المقصورة بـ500 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

كشف التقرير اليومي للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على شركة كوباد إيجيبت للتجارة والصناعات الدوائية (كوباد فارما)، خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) بحجم تداول 10 ملايين سهم بقيمة 500 مليون جنيه، وصفقة على شركة بيراميدز زونا فرانكا مصر لتنمية المناطق الصناعية بحجم تداول 2000 سهم بقيمة 10.1 مليون جنيه، وصفقة على الشركة المصرية الدولية للمشروبات بحجم تداول 250 ألف سهم بقيمة 5 ملايين جنيه.

وبحسب التقرير اليومي للبورصة المصرية، بلغ حجم التداول بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) 16.3 مليون سهم بقيمة أكثر من 528.5 مليون جنيه عبر تنفيذ 46 عملية.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والعرب فيما مالت تعاملات الأجانب للشراء، وسط تداولات بلغت 4.5 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.278 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.9 مليار ورقة مالية بقيمة 4.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 118.8 ألف عملية لعدد 213 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 86.98% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 6.85%، والعرب على 6.18%، واستحوذت المؤسسات على 24.36% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 75.63%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 117.3 مليون جنيه، 28.4 مليون جنيه، 440.1 ألف جنيه، 6.7 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 26.3 مليون جنيه، 126.5 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 31582 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 39197 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 13859 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 8351 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 11638 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 3270 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 2.17% ليغلق عند مستوى 8588 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 1822 نقطة.