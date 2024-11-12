شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط 11 قطاعًا بالبورصة بجلسة الثلاثاء على رأسها "السيارات" و"السياحة" والان مع تفاصيل الخبر

تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، إذ تراجع 11 قطاعًا على رأسها الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات، والسياحة والترفيه بنسبة 1.4%، 1.3%، على التوالي، وهبط قطاعا التجارة والموزعون، والرعاية الصحية والأدوية بنسبة 1%، وانخفض قطاعا مواد البناء، والأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.9%.

كما تراجع قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 0.8%، ونزلت قطاعات الخدمات التعليمية، والمنسوجات والسلع المعمرة، والموارد الأساسية، والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.4%، 0.3%، 0.2%، 0.1%، على الترتيب، فيما ارتفعت 4 قطاعات على رأسها البنوك بنسبة 1.6%، وصعد قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 0.9%، وقفز قطاع العقارات بنسبة 0.4%، وزاد قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.2%.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والعرب فيما مالت تعاملات الأجانب للشراء، وسط تداولات بلغت 4.5 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.278 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.9 مليار ورقة مالية بقيمة 4.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 118.8 ألف عملية لعدد 213 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 86.98% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 6.85%، والعرب على 6.18%، واستحوذت المؤسسات على 24.36% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 75.63%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 117.3 مليون جنيه، 28.4 مليون جنيه، 440.1 ألف جنيه، 6.7 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 26.3 مليون جنيه، 126.5 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 31582 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 39197 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 13859 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 8351 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 11638 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 3270 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 2.17% ليغلق عند مستوى 8588 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 1822 نقطة.