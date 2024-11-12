شكرا لقرائتكم خبر عن مصر بتتغير .. 23 شركة مياه حصلت على شهادة الأيزو TSM لجودة المشروعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصلت نحو 23 شركة مياه وصرف علي شهادة ال TSM وهي الشهادة التي تؤكد جودة المشروعات المنفذه من خلال تلك الشركات، وفي هذا التقرير نستعرض عدد محطات المياه والصرف والشبكات الحاصلة على هذه الشهادة.

وفي البداية نوضح لك عزيزي القارئ تعريف لبرنامج الإدارة الفنية المستدامة TSMEgypt، حيث بدأ برنامج TSM في 2008 بموجب اتفاقية موقعة بين الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وبرنامج إدارة مياه الشرب والصرف الصحي – أحد مشروعاتGIZ بصفتها مؤسسة مملوكة لحكومة ألمانيا الاتحادية لتحقيق أهدافها في مجال التعاون الدولي للتنمية المستدامة .

والبرنامج هو عبارة عن وسيلة مرجعية لإدارة الجودة تعمل بمثابة دليل لمديرى محطات المياة والصرف الصحى تدعمه في تنفيذ التشريعات والقوانين المنظمة لقطاع المياة والصرف الصحي في مصر – وهى بمثابة شهادة عالمية مدتها عامان تصدر من الجمعية الالمانية للمياة DWA فى مجال تشغيل وصيانة محطات مياة الشرب والصرف الصحى و قد أصبحت الشركة القابضة لمياه الشرب و الصرف الصحى هي الجهة المنوط لها منح هذه الشهادة داخل مصر.

والهدف من البرنامج، هو الارتقاء بمستوى أداء تشغيل وصيانة المحطات للوصول بها الى مستويات الجودة العالمية ، وسد الفجوة بين نظم التشغيل الحالية ومتطلبات القوانين والتشريعات المصرية المنظمة للقطاع، والمحافظة على الأصول والاستثمارات التي تم ضخها فى تشييد البنية الاساسية لمرافق مياه الشرب والصرف الصحي .

وبالنسبة لإجمالي محطات المياه والصرف والشبكات الحاصلة علي شهادة ال TSM وهي كالتالي ..



1- عدد الشركات الحاصلة علي شهادة الTSM بلغ نحو 23 شركة.

٢- عدد محطات المياه الحاصلة علي شهادة الTSM بلغ 114 شركة.

3-عدد محطات الصرف الحاصلة علي شهادة الTSM بلغ 44 محطة.

4- عدد شبكات المياه والصرف الحاصلة علي شهادة الTSM بلغ 5- شبكة مياه وصرف .



