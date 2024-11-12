شكرا لقرائتكم خبر عن التضخم فى الهند عند أعلى مستوى فى 14 شهرا والان مع تفاصيل الخبر

قفزت معدلات التضخم فى الهند إلى أعلى مستوى فى 14 شهرًا، ليتجاوز الحد الأعلى لهدف البنك المركزى، مما يمنحه سببا إضافيا لتأخير خفض أسعار الفائدة.

وأظهرت بيانات وزارة الإحصاء اليوم الثلاثاء، أن مؤشر أسعار المستهلك قفز بنسبة 6.21% في أكتوبر مقارنة بالعام السابق، وهو أعلى من الارتفاع بنسبة 5.9% الذي توقعه خبراء الاقتصاد في استطلاع لوكالة بلومبرج.

وارتفع التضخم بنسبة 5.49% في سبتمبر، كما ارتفعت سندات الهند القياسية لأجل 10 سنوات بنقطة أساس واحدة إلى 6.83%، بعد ارتفاعها بنحو 3 نقاط أساس في التعاملات السابقة.

وتوقع البنك المركزي فى الهند أن يظل التضخم مرتفعًا في أكتوبر إلى حد كبير لأسباب إحصائية وأسعار المواد الغذائية المتقلبة.