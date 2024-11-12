شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أسعار النفط.. وخام برنت يسجل 71.85 دولار للبرميل والان مع تفاصيل الخبر

نشرت وزارة البترول والثروة المعدنية الأسعار العالمية للبترول اليوم الثلاثاء الموافق 12-11-2024.

وأشار تقرير وزارة البترول اليومى للأسعار العالمية للبترول إلى أن أسعار البترول العالمية انخفضت اليوم الثلاثاء بسبب تأثر السوق برؤية المستثمرين إزاء خطة التحفيز الصيني فضلاً عن مخاوف بشأن فائض المعروض وارتفاع الدولار. ويرى بعض المحللين أن أوبك + ربما ستضطر لتأخير قرار التراجع عن تخفيض العرض بدءاً من يناير المقبل.

وذكر التقرير، أن أسعار خام القياس العالمى برنت سجلت 71.85 دولار للبرميل.

كما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي68.03دولار للبرميل .

وسجل خام أوبك 71.59دولار للبرميل.



