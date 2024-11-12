شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب فى مصر يتراجع 220 جنيها.. وعيار 21 يسجل 3630 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

انخفض سعر الذهب في مصر قرابة 220 جنيها منذ قمته السعرية التي حققها الأسبوع الماضي عند 3850 جنيها ليتراجع آلان عند 3630 جنيها من عيار 21 وهو تراجع كبير في ظل استمرار التصحيح السلبي في سعر أونصة الذهب العالمية التي تعد المحرك الأول لـ سعر الذهب المحلي حالياً بعد استقرار سوق سعر الصرف الرسمي وتراجع الطلب المحلي بشكل عام على الذهب.

افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم عند المستوى 3650 جنيه للجرام ليستمر في الهبوط ويسجل أدنى مستوى عند 3630 جنيه للجرام وسط تراجع ملحوظ في سعر الذهب العالمي.

الانخفاض الحالي في سعر الذهب بمصر سببه الرئيسي عودة الأسعار إلى تتبع حركة السعر العالمي دون تأثير من عوامل التسعير المحلية الأخرى التي تشهد حيادية من جديد، مثل استقرار سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية إلى جانب ضعف معدلات الطلب المحلي.



أيضاً التوترات في تسعير الذهب التي شهدها السوق خلال الأسبوع الماضي بسبب مخاوف تغير سعر الصرف بالتزامن مع المراجعة الرابعة لصندوق النقد الدولي وزيارة رئيسة الصندوق لمصر قد تراجعت بشكل كبير، خاصة بعد أن أعلنت الحكومة بشكل صريح أنه لا يوجد تعويم جديد قادم في سعر صرف وأن المؤسسات الدولية أشارت أن مصر تتبع بالفعل نظام مرن لسعر الصرف.



من جهة أخرى أعلن البنك المركزي المصري أن تحويلات العاملين في الخارج قد سجلت ارتفاع خلال شهر أغسطس بمقدار 2.6 مليار دولار وهو ارتفاع للشهر السادس على التوالي لتسجل ارتفاع بنسبة 65.5% عن الشهر السابق الذي شهد 1.6 مليار دولار.