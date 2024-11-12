شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة السياحة العالمية: مصر أعلى دولة إفريقية تسجل إيرادات سياحية بـ14 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

أصبح قطاع السياحة في مصر تجربة نجاح تشكلت بفضل الجهود التي بذلتها الدولة من أجل النهوض بعوامل نجاح هذا القطاع في السنوات الماضية، مما أدى إلى تصدر مصر قائمة أعلى الدول الإفريقية تحقيقا للإيرادات وفقا لبيانات منظمة السياحة العالمية.

وقدرت المنظمة إجمالي الإيرادات السياحية التي حققها القطاع في مصر بنحو مصر 14 مليار دولار، لتحتل صدارة الترتيب، يليها المغرب بنحو 10 مليار دولار، وجنوب إفريقيا بنحو 5.7 مليار دولار، وتنزانيا بنحو 3.4 مليار دولار.

وتضمنت القائمة أيضا تونس والتي حققت إيرادات قيمتها 2.6 مليار دولار، وموريشيوس بنحو 1.9 مليار دولار، ثم اوغندا بقيمة 1.3 مليار دولار، واثيوبيا بقيمة 1.1 مليار دولار، وأخيرا كينيا بقيمة مليار دولار، وغانا بنحو مليار دولار

وكشفت بيانات وزارة السياحة والآثار، عن توقعات أعداد السائحين بنهاية العام الجاري 2024، والتي تقدر بنحو 15.3 مليون سائح بزيادة قدرها 5% عن العام الماضي، وذلك وفقا لمؤشرات الحركة السياحية الوافدة إلى مصر من الأسواق المستهدفة خلال العام الجاري.

وكانت مؤشرات منظمة السياحة العالمية اشارت إلى أن مصر جاءت في المركز الثالث عربيا بين قائمة الدول الأعلى استقبالا للسائحين، بنحو 14.9 مليون سائح، حيث جاءت دولة الإمارات في الصدارة بنحو 28 مليون سائح، يليها المملكة العربية السعودية بنحو 27 مليون سائح، ومصر في المركز الثالث، ثم المغرب بنحو 14.5 مليون سائح، إلى جانب تونس وجذبت 9.4 مليون سائح، والأردن بواقع 5.4 مليون سائح، ثم قطر بنحو 4.5 مليون سائح، والجزائر بنحو 2.2 مليون سائح، وسوريا مليوني سائح، وأخيرا لبنان بـ1.7 مليون سائح.