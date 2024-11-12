شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب العالمي يتراجع 5.5% خلال شهر نوفمبر 2024 بسبب قوة الدولار والان مع تفاصيل الخبر

وسع الذهب العالمي من خسائره للجلسة الثالثة على التوالي ليسجل أدنى مستوياته منذ شهرين متأثراً بقوة الدولار الأمريكية وتزايد الإقبال على الاستثمارات الخطرة على حساب الذهب الذي يمثل استثمار للملاذ الآمن، بينما تترقب الأسواق بيانات هامة هذا الأسبوع قد تساهم في تغيير تحركات المعدن النفيس حالياً.

وسجل سعر الذهب الفوري انخفاض اليوم بنسبة 0.9% ليسجل أدنى مستوى منذ شهرين عند 2590 دولار للأونصة بعد أن افتتح تداولات اليوم عند المستوى 2621 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 2595 دولار للأونصة.

انخفضت أسعار الذهب العالمي خلال الأسبوعين الماضيين ليفقد 200 دولار من قيمته منذ تسجيل أعلق مستوى تاريخي عند 2790 دولار للأونصة وحتى أدنى مستوى سجله اليوم وفق تحليل جولد بيليون لتتبع حركة الذهب.

وبذلك يكون انخفض الذهب منذ بداية شهر نوفمبر بنسبة 5.5% في طريقه لتسجيل أو انخفاض شهري بعد 4 أشهر متتالية من الهبوط.

السبب الرئيسي وراء الانخفاض الحاد في مستويات الذهب حالياً هو الارتفاع القياسي في مستويات الدولار الأمريكي الذي سجل اليوم أعلى مستوى منذ أكثر من 4 أشهر، ليسجل ارتفاع منذ بداية الأسبوع بنسبة 0.8% مقابل سلة من العملات الرئيسية.

السياسات المتوقعة لإدارة الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب دفعت الدولار الأمريكي إلى الارتفاع بشكل كبير ليعوض جزء كبير من خسائره الأخيرة، لأن الأسواق ترى أن هذه السياسات سيكون لها ضغط كبير على معدلات التضخم وبالتالي ستعمل على إبطاء مسار خفض أسعار الفائدة من قبل البنك الفيدرالي الأمريكي خلال عام2025.



