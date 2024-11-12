شكرا لقرائتكم خبر عن مبيعات محلية تقود هبوط مؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات جلسة الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

دفعت مبيعات المتعاملين المصريين، مؤشرات البورصة المصرية، للتراجع بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للشراء، وسط تداولات بلغت 2.5 مليار جنيه خلال ساعتين ونصف.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.16% ليصل إلى مستوى 31570 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.16% ليصل إلى مستوى 39163 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.12% ليصل إلى مستوى 13864 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.41% ليصل إلى مستوى 8345 نقطة، وهبط "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.36% ليصل إلى مستوى 11626 نقطة، ونزل مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.49% ليصل إلى مستوى 3262 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.13% ليصل إلى مستوى 8790 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 5 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم: سيتي للتحاليل الطبية، وبنك فيصل الإسلامي المصرية بالجنيه، ومطاحن مصر العليا، ولوتس للتنمية والاستثمار الزراعي، والشرقية الوطنية للأمن الغذائي.

في سياق آخر تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الإثنين، إذ اشترى مجلس إدارة شركتا مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، وسيتي للتحاليل الطبية عدد 1270 سهم، 1000 سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات المصرية للمنتجعات السياحية، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، وركاز القابضة للاستثمارات المالية عدد 2 مليون سهم، 476.4 ألف سهم، 28.5 ألف سهم، على الترتيب.

كما اشترى مساهم رئيسي بشركة سيتي للتحاليل الطبية عدد 1000 سهم، واشترى نظام الإثابة والتحفيز للعاملين بالبنك المصري الخليجي عدد 1016 سهمًا، فيما باع مجلس إدارة الشركة العربية للصناعات الهندسية عدد 5 آلاف سهم، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي) عدد 40 ألف سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بالشركة المصرية للمنتجعات السياحية عدد 2 مليون سهم.

في سياق متصل أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، النتائج المالية المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر عام 2024، ففي القطاع البنكي، حقق بنك البركة مصر، صافي الدخل من العائد 4.4 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر عام 2024 مقابل 1.5 مليار جنيه، وبلغ صافي الربح 2.2 مليار جنيه مقارنة مع 888.2 مليون جنيه.

وفي قطاع الرعاية الصحية، حققت شركة الإسكندرية للخدمات الطبية (المركز الطبي الجديد-الإسكندرية)، إيرادات نشاط بلغت 251.8 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر عام 2024 مقابل 206.8 مليون جنيه، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 21.4 مليون جنيه مقارنة مع 14.3 مليون جنيه.



حققت شركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية (ماكرو كابيتال)، مبيعات بلغت 319.2 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر عام 2024 مقابل 589.5 مليون جنيه، وبلغ صافي الخسائر بعد الضريبة 66.1 مليون جنيه مقارنة مع أرباح 98.1 مليون جنيه.

حققت شركة القناة للتوكيلات الملاحية، إيرادات بلغت 29.8 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر عام 2024 مقابل 27.8 مليون جنيه بنسبة نمو 7%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 33.3 مليون جنيه مقارنة مع 14.1 مليون جنيه بنسبة نمو 137%.

في سياق منفصل أعلنت شركة أوراسكوم للتنمية مصر، عن بيع 110 آلاف متر مربع في الجونة إلى شركة حسن علام العقارية لبناء مشروع سكني سياحي بمدينة الجونة بقيمة إجمالية قدرها 37.4 مليون دولار.

كما أعلنت شركة مصر بني سويف للأسمنت، عن شراء الموافقة بالإجماع على شراء أسهم الخزينة للشركة، وذلك من خلال نظام (OPR) وفي حدود المسوح به قانونًا بنسبة 10% من أسهم الشركة، وبواقع عدد 6.1 مليون سهم، وذلك تمويلًا ذاتيًا من موارد الشركة، وعلى أن يكون سعر الشراء للسهم 47 جنيهًا.

