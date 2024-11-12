شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة الدواجن اليوم.. أسعار الفراخ البيضاء تسجل استقرار ملحوظ والان مع تفاصيل الخبر

استقرت أسعار الفراخ البيضاء مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، ويسجل سعر الكيلو 73 جنيها للكيلو تسليم أرض المزرعة وفى مناطق يصل 75 جنيها وسط فروق طفيف من مزرعة إلي أخرى.

وبلغ سعر كيلو الفراخ البيضاء تسليم أرض المزرعة 73 إلي 75 جنيها ويصل السعر النهائي للمستهلكين بين 85 جنيها إلى 90 جنيهاً وفق كل محافظة.

وسجل سعر الفراخ الساسو 92 و 94 جنيها بالمزرعة خلال تعاملات اليوم كما استقر سعر الكتكوت الابيض 36 جنيها والكتكوت الساسو 18 جنيهاً وهو ما يساهم فى استقرار الأسواق

واستقرت أسعار البيض الأبيض في الأسواق للمستهلكين ليصل سعر الكرتونة 157 جنيهًا والبلدي 147 جنيهًا و160 جنيهًا للبيض الأحمر.



