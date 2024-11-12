شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء فى الأسواق 12 نوفمبر 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار اللحوم البلدى فى مصر اليوم الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 استقراراً عند مستويات تبدأ من 280 جنيها وهو أقل سعر في الأسواق لدى منافذ أمان ويصل 300 جنيهاً.



ويسجل سعر كيلو اللحوم لدى الجزارين 350 و 420 جنيها للكيلو في محلات الجزارة حسب المناطق داخل كل محافظة، ويزيد السعر قليلا في الهايبر ماركت الكبيرة ويصل 480 جنيها الي 490 جنيها.



وتتراوح أسعار اللحوم بمناطق متفرقة في القاهرة بين 300 إلي 330 جنيها في منافذ أمان وجهاز الخدمة الوطنية وفق القطعيات في المنافذ الحكومية.



وكشفت شعبة القصابين، أن سعر اللحم الضأن يسجل 450 و475 جنيها حسب القطعية وفي المنافذ الحكومية سواء منفذ أمان أو المنافذ المتنقلة يسجل الكيلو الضأن 350 جنيها.