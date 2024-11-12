شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة وول ستريت.. مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على ارتفاع، لتصل إلى مستويات قياسية في ختام تعاملات يوم الاثنين.

فقد أنهى المؤشر ستاندرد آند بورز 500، التعاملات مرتفعًا بنسبة 0.10%، ليغلق عند 6001.35 نقطة.

وصعد المؤشر ناسداك المجمع 0.06%، ليغلق عند 19298.76 نقطة.

وزاد المؤشر داو جونز الصناعي 0.69%، لينهي التداول عند 44293.13 نقطة.