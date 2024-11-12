شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: عقد الجمعية العمومية العادية لـ"القابضة والنقل" خلال الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة ، أنه من المتوقع أن يتم عقد الجمعية العمومية العادية للشركة القابضة لكهرباء مصر و الشركة المصرية لنقل الكهرباء لمناقشة ميزانية خلال الأسبوع المقبل، لمناقشة كافة تفاصيل ماتم تنفيذه خلال العام المالى الماضى 2023-2024 من استثمارات وإيرادات ومصروفات إضافة إلى ماتم الوصول إليه من تطوير للمحطات والشبكات والفقد الفنى والتجارى.

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، أنه من المقرر أن يترأس الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء الجمعية العمومية العادية للشركة القابضة لكهرباء مصر والشركة المصرية لنقل الكهرباء لمناقشة ميزانيات الشركتين خلال العام المالى الماضى و مناقشة أيضا خطة العام المالى الجديد 2024/2025.

وأشار المصدر إلى أنه من المتوقع أن تشهد الأيام القليلة المقبلة حركة تغيرات موسعة يجريها الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء ستشمل الاعضاء المتفرغين بالشركة القابضة لكهرباء مصر وعدد من رؤساء شركات توزيع الكهرباء.