انطلاق معرض المطار السعودي 2024

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_سالمة الشهري

شهدت العاصمة الرياض اليوم انطلاق فعاليات معرض المطار السعودي في نسخته الثالثة، برعاية شركة “مطارات القابضة”، حيث افتتح المعرض الرئيس التنفيذي لمطارات القابضة، الأستاذ رائد الإدريسي، بحضور نائب الرئيس التنفيذي للنقل الجوي والتعاون الدولي بالهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ علي رجب، بالإضافة إلى رئيس شركة “تجمع مطارات الثاني” المهندس علي مسرحي.

واستقطب اليوم الأول من المعرض أكثر من 4500 مشارك من 70 دولة، بزيادة بلغت 40% مقارنة بالعام الماضي. كما شهد حضور أكثر من 500 وفد و100 متحدث من كبار الخبراء والمختصين في قطاع الطيران، إلى جانب مشاركة 257 شركة رائدة في صناعة الطيران والمطارات، مما يعزز مكانة المعرض كمنصة عالمية للتواصل وتبادل الأفكار واستكشاف الابتكارات والفرص في القطاع.

كما سلط المعرض الضوء على أبرز المشاريع النوعية التي تقوم بها “مطارات القابضة” ضمن استراتيجيتها لتعزيز تجربة المسافرين وتطوير قطاع المطارات في المملكة. ومن بين هذه المشاريع الرائدة برنامج “مسافر بلا حقيبة”، الذي يسهم في تسهيل عملية السفر وجعلها أكثر راحة. كما تم استعراض فرص الخصخصة في المطارات السعودية، ضمن رؤية المملكة لفتح المجال أمام الاستثمارات المحلية والدولية لرفع كفاءة العمليات التشغيلية. إضافة إلى ذلك، تناول المعرض مسيرة التحول الرقمي في مطارات المملكة، التي تعتمد على أحدث التقنيات لتوفير خدمات ذكية، مما يعزز من كفاءة العمليات ويوفر تجربة سلسة وآمنة للمسافرين.

وتخلل فعاليات المعرض عقد “مؤتمر قضايا الطيران العالمية”، الذي جمع نخبة من المختصين لمناقشة أبرز التحديات والفرص في قطاع الطيران، و”مؤتمر المرأة في الطيران” الذي سلط الضوء على إنجازات المرأة السعودية ودورها المتنامي في هذا القطاع الحيوي.

وعلى هامش المعرض، أبرمت شركة “تجمع مطارات الثاني”، التي تدير 22 مطارًا في المملكة، اتفاقية شراكة مع شركة UrbanV الإيطالية، المتخصصة في تشغيل شبكات المطارات العمودية، بهدف تطوير الحركة الجوية المتقدمة (AAM) والتنقل الجوي في الخليج 365 الحضرية (UAM) داخل المملكة. يهدف هذا التعاون إلى إنشاء نظام بيئي متكامل للحركة الجوية المتقدمة في شبكة مطارات “تجمع مطارات الثاني”، بالإضافة إلى تقديم برامج تدريبية ومعرفة فنية داعمة لهذا المجال المتطور.

وفي سياق متصل، أعلنت كل من شركة “فورتي سيكيور جروب” الإيطالية، الرائدة في مجال الاستشارات والتقنيات الأمنية، وشركة “آيكون للتدريب” التابعة لمجموعة “سالم بن بالحمر القابضة”، عن شراكة استراتيجية لتعزيز مستوى الأمن والحماية في المنشآت الحيوية في المملكة، خاصة في قطاعات الطيران والموانئ البحرية، وتم توقيع هذه الاتفاقية بحضور سعادة السفير الإيطالي لدى المملكة العربية السعودية، السيد كارلو بالدوتشي، مما يؤكد أهمية التعاون في مجال الأمن والسلامة.

يُقام المعرض، الذي يستمر من 11 إلى 12 نوفمبر في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، بهدف تسليط الضوء على جهود المملكة في تطوير وتوسعة قطاع المطارات، وتعزيز ربط المملكة بأكثر من 250 وجهة دولية، تلبيةً للنمو المتسارع في أعداد المسافرين وحركة الشحن الجوي.

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