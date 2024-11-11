شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: تنفيذ صفقة على شركة ياردكس للنحيل الصناعى بقيمة 179.8 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

كشف التقرير اليومي للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على شركة ياردكس للنحيل الصناعى، خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) بحجم تداول 1.8 مليون سهم بقيمة 179.8 مليون جنيه، وصفقة على شركة أباظة لصناعة المقطورات ووسائل النقل بحجم تداول 1.1 مليون سهم بقيمة 54.7 مليون جنيه، وصفقة على شركة دار التربية للخدمات التعليمية بحجم تداول 26.5 ألف سهم بقيمة 26.5 مليون جنيه.

وبحسب التقرير اليومي للبورصة المصرية، بلغ حجم التداول بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) 3.9 مليون سهم بقيمة أكثر من 285.2 مليون جنيه عبر تنفيذ 70 عملية.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات، للجلسة الرابعة على التوالى، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 5.5 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقى 9 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.276 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.9 مليار ورقة مالية بقيمة 5.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 126.2 ألف عملية لعدد 212 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 73.56% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.65%، والعرب على 20.78%، واستحوذت المؤسسات على 61.55% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 38.44%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 170.4 مليون جنيه، 1.1 مليون جنيه، 2.9 مليون جنيه، 30.7 مليون جنيه، 47.5 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات المؤسسات المصرية للشراء بقيمة 252.6 مليون جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 31621 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.76% ليغلق عند مستوى 39225 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.76% ليغلق عند مستوى 13881 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوى 8380 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 11668 نقطة، وزاد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 3279 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 1.39% ليغلق عند مستوى 8779 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 1821 نقطة.