شكرا لقرائتكم خبر عن 5 سلع ساهمت فى زيادة صادرات مصر إلى السعودية خلال 9 أشهر يتصدرها النحاس والان مع تفاصيل الخبر

بالتزامن مع الزيارة التي يجريها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة فى القمة العربية الإسلامية غير العادية المنعقدة بالرياض، أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أهم المجموعات السلعية التي ساهمت في زيادة قيمة الصادرات المصرية إلى السعودية لتسجل 2.4 مليار دولار خلال الـ9 أشهر الأولى من عام 2024.

وجاء النحاس ومصنوعاته في صدارة السلع التي صدرتها مصر إلى المملكة خلال الـ9 أشهر الأولى من العام الجاري بقيمة بلغت 459 مليون دولار، يليها صادرات الخضر والفواكه بقيمة بلغت 293 مليون دولار، بالإضافة إلى صادرات الملابس الجاهزة بقيمة بلغت 128 مليون دولار، والآلات والأجهزة الكهربائية بقيمة بلغت 215 مليون دولار، وأخيرا صادرات الحديد ومصنوعاته بقيمة 167 مليون دولار .

وكانت الصادرات المصرية إلى المملكة العربية السعودية ارتفعت إلى 2.4 مليار دولار خلال الـ9 أشهر الأولى من العام الجاري، بينما كانت 1.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي 2023، بنسبة زيادة بلغت 26.3% .

وفى المقابل سجلت قيمة الواردات المصرية من السعودية نحو 5.1 مليار دولار خلال الـ9 أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل 3.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023، بنسبة زيادة بلغت 37.8%.

وإجمالا ارتفعت قيمة التبادل التجارى بين مصر والسعودية ليسجل 7.5 مليار دولار خلال الـ9 أشهر الأولى من عام 2024، مقابل 5.6 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023، بنسبة زيادة بلغت 33.9% .