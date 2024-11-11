شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الاثنين 11-11-2024 والان مع تفاصيل الخبر

ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الإثنين 11-11-2024.

إيقاف تداول 10 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 10 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: سيتي للتحاليل الطبية، ولوتس للتنمية والاستثمار الزراعي، وفتنس برايم للأندية الصحية، والأولى للاستثمار والتنمية العقارية، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، والمصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، وشمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيوداب)، والمنصورة للدواجن، وبي أي جي للتجارة والاستثمار، وفرتيكا للصناعة والتجارة.



البورصة تربح 4 مليارات جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات، للجلسة الرابعة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 5.5 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 9 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.276 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.9 مليار ورقة مالية بقيمة 5.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 126.2 ألف عملية لعدد 212 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 73.56% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.65%، والعرب على 20.78%، واستحوذت المؤسسات على 61.55% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 38.44%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 170.4 مليون جنيه، 1.1 مليون جنيه، 2.9 مليون جنيه، 30.7 مليون جنيه، 47.5 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات المؤسسات المصرية للشراء بقيمة 252.6 مليون جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 31621 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.76% ليغلق عند مستوى 39225 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.76% ليغلق عند مستوى 13881 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوى 8380 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 11668 نقطة، وزاد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 3279 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 1.39% ليغلق عند مستوى 8779 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 1821 نقطة.

وصعدت أسهم 98 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 78 شركة، ولم تتغير مستويات 36 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيوداب) بسعر إغلاق 2.560 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 12.78%.

- لوتس للتنمية والاستثمار الزراعي بسعر إغلاق 0.670 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.38%.

- ريكاب للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 8.160 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.80%.

- القاهرة للزيوت والصابون بسعر إغلاق 0.260 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.88%.

- المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر) بسعر إغلاق 0.331 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.77%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- حق اكتتاب شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية-النيل 1 بسعر إغلاق 34 جنيهًا بنسبة تراجع بلغت 9.19%.

- راية لخدمات مراكز الاتصالات بسعر إغلاق 7.460 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.97%.

- سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 1.540 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.94%.

- مجموعة جي.أم.سي للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية بسعر إغلاق 1.130 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.24%.

- حق اكتتاب شركة اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية-2 بسعر إغلاق 0.053 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.64%.