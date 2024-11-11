شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الإثنين 11-11-2024 والان مع تفاصيل الخبر

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الإثنين 11-11-2024، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات، للجلسة الرابعة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 5.5 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 9 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.276 تريليون جنيه.

إيقاف تداول 10 أسهمأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 10 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: سيتي للتحاليل الطبية، ولوتس للتنمية والاستثمار الزراعي، وفتنس برايم للأندية الصحية، والأولى للاستثمار والتنمية العقارية، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، والمصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، وشمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيوداب)، والمنصورة للدواجن، وبي أي جي للتجارة والاستثمار، وفرتيكا للصناعة والتجارة.البورصة تربح 4 مليارات جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات، للجلسة الرابعة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 5.5 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 9 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.276 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.9 مليار ورقة مالية بقيمة 5.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 126.2 ألف عملية لعدد 212 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 73.56% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.65%، والعرب على 20.78%، واستحوذت المؤسسات على 61.55% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 38.44%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 170.4 مليون جنيه، 1.1 مليون جنيه، 2.9 مليون جنيه، 30.7 مليون جنيه، 47.5 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات المؤسسات المصرية للشراء بقيمة 252.6 مليون جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 31621 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.76% ليغلق عند مستوى 39225 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.76% ليغلق عند مستوى 13881 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوى 8380 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 11668 نقطة، وزاد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 3279 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 1.39% ليغلق عند مستوى 8779 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 1821 نقطة.

وصعدت أسهم 98 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 78 شركة، ولم تتغير مستويات 36 شركة.

الشرقيةكما أعلنت البورصة، عن تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم الشركة الشرقية-إيسترن كومباني لعدد 35 مليون سهم بقيمة 875 مليون جنيه.تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ اشترى مجلس إدارة شركة مرسى مرسى علم للتنمية السياحية عدد 1 سهم، كما اشترت مجموعة مرتبطة بالشركة المصرية للمنتجعات السياحية عدد 2.3 مليون سهم، فيما باع مجلس إدارة شركتا كوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري، واودن للاستثمارات المالية عدد 13.3 مليون سهم، 1.7 مليون سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركتي العربية للصناعات الهندسية، والمصرية للمنتجعات السياحية عدد 1.2 مليون سهم، 2 مليون سهم، على التوالي، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي) عدد 1500 سهم. صفقاتأعلنت الشركة العربية للمحابس، بيع المساهم طارق مصطفى عبد الصمد عبد النبي، عدد 749.4 ألف سهم بسعر 2.732 جنيه بقيمة إجمالية 2 مليون جنيه لتنخفض نسبة المساهم من 15.784% إلى 14.784%، ونفذت الصفقة من خلال شركة جراند انفستمنت لتداول الأوراق المالية.

كما أعلنت شركة كوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري، بيع المساهمان هشام إبراهيم عبد المنعم النحاس، وأشرف طلعت محمد الشبراوي، عدد 13.3 مليون سهم للأول، وعدد 27 مليون سهم للثاني بسعر 0.422 جنيه بقيمة إجمالية 5.6 مليون جنيه للأول، وبقيمة إجمالية 11.4 مليون جنيه للثاني، ونفذت الصفقتين من خلال شركة مباشر لتداول الأوراق المالية.

نتائج الأعمالأعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، النتائج المالية المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر عام 2024، ففي القطاع العقاري، حققت شركة مدينة مصر للإسكان والتعمير، إيرادات بلغت 7.2 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر عام 2024 مقابل 4.4 مليار جنيه بنسبة نمو 62.9%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 2.6 مليار جنيه مقارنة مع 1.4 مليار جنيه بنسبة نمو 88.9%.

حققت شركة أوراسكوم للتنمية مصر، إيرادات بلغت 15.5 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر عام 2024 مقابل 10.3 مليار جنيه، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 4.3 مليار جنيه مقارنة مع 2.3 مليار جنيه.

حققت شركة الشمس للإسكان والتعمير، إيرادات بلغت 78.6 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر عام 2024 مقابل 175.3 مليون جنيه، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 84.3 مليون جنيه مقارنة مع 81.5 مليون جنيه.

وفي القطاعات المتنوعة، حققت شركة أي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، إيرادات مجمعة بلغت 3.4 مليار جنيه خلال الفترة من 1 يناير وحتى 30 سبتمبر عام 2024 مقابل 2.8 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، بنسبة نمو 24.5%، وبلغ صافي الربح 1.4 مليار جنيه مقارنة مع 1.1 مليار جنيه بنسبة نمو 21.5%.

حققت شركة طاقة عربية، إيرادات مجمعة بلغت 13.1 مليار جنيه خلال الفترة من 1 يناير وحتى 30 سبتمبر عام 2024 مقابل 9.8 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، بنسبة نمو 34%، وبلغ صافي الربح 424.9 مليون جنيه مقارنة مع 365 مليون جنيه بنسبة نمو 16%.

أي فاينانسأعلنت شركة أي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، عن موافقة مجلس الإدارة على المشاركة في تأسيس شركة "خطوة" للتمويل متناهي الصغر، والمساهمة بحصة 30% من رأس مال الشركة المدفوع، وذلك بالمشاركة مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والهيئة القومية للبريد ومصر للتأمين، علمًا بأنه لم يتم تحديد بعد رأس مال الشركة.