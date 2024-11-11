شكرا لقرائتكم خبر عن سامح السيد: رفع كفاءة أحياء نيو هليوبوليس تزامنا مع التوسعات العمرانية الكبيرة والان مع تفاصيل الخبر

كشف الدكتور سامح السيد، الرئيس التنفيذى العضو المنتدب لشركة مصر الجديدة للاسكان والتعمير، أن وثيقة ملكية الدولة جزء لا يتجزأ من خطة الشركة لاستغلال الأصول ،وفتح المجال تماما أمام القطاع الخاص للشراكة معنا ،ولا سيما في ظل توجيهات المهندس محمد شيمى وزير قطاع الأعمال العام بهذا الشأن.

أضاف ل" الخليج 365" أن الشركة تمتلك مدينة هليوبوليس الجديدة، والتى حصلت عليها لتطويرها- بموجب قرار جمهورى صدر عام 1995- كإمتداد لمنطقة مصر الجديدة، وتمتد المدينة على مساحة تقترب من 6 آلاف فدان، مما يجعلنا أبرز الوجهات لتنمية شرق القاهرة، واتجاه الشركات العقارية للدخول فى شراكات معنا ، لافتا الي مواصلة العمل ورفع كفاءة أحياء المدينة ،ومرافقها لتقديم الخدمات للسكان بشكل أفضل وتحسين كافة المرافق وتدعيمها بما يتناسب مع ما تشهده من تطوير .

وحول أبرز المشاركات في عملية التطوير من القطاع الخاص المصري ،أشار أن الشركات الكبرى من القطاع العقارى تتهافت للحصول على أراضى في نيو هليوبوليس لتميز موقعها حيث يحدها طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوى شمالاً وطريق القاهرة السويس ومدينتى جنوبًا وبمحاذاة مدينة الشروق غربًا ومدينة بدر شرقًا.



أضاف هناك شراكة مع شركة الشرق الأوسط فى تطوير قطعتى أرض الأولى بمساحة 865 فدانًا ويبلغ الحد الأدنى المضمون لشركة مصر الجديدة نظير المشاركة فى تطوير المشروع نحو 23 مليار جنيه والإيرادات المتوقعة للمشاركة 39.69 مليار جنيه خلال 14 عامًا، والقطعة الثانية على بمساحة 894 فدانا، ويبلغ الحد الأدنى المضمون 23.8 مليار جنيه، وحد مضمون 41.08 مليار خلال 14 عامًا.



أوضح الدكتور سامح السيد حمودة، أن هناك شراكة أخري مع شركة مدينة مصر ، فى تطوير قطعتى أرض بإجمالى مساحة 491 فدانًا، منقسمة إلى قطعة أولى بمساحة 245.1 فدان، والقطعة الثانية بمساحة 246.31 فدان، ويبلغ إجمالى الإيرادات المتوقعة للمشروع 194.67 مليار جنيه خلال 12 عامًا، وتبلغ حصة شركة مصر الجديدة منها 70.9 مليار جنيه، وسددت مدنية مصر دفعة تعاقد عند توقيع العقد بقيمة 1.1 مليار جنيه.



وهناك شراكة على تطوير أراضى بمدينة هليوبوليس الجديدة، على قطعة أرض على مساحة 77 فدانًا، مع MG development تتضمن إنشاء وحدات سكنية تجارية و سكنية ،بالإضافة إلى عدد كبير من الفيلل في تلك المنطقة.



وتحصل شركة مصر الجديدة على نسبة من الإيرادات تصل إلى 32.1% وتقدر بنحو 3.4 مليار جنيه بحد أدنى مضمون خلال 14 عامًا هى مدة تطوير المشروع ، كما من المتوقع تحقيق إيرادات فعلية بقيمة 225 مليار جنيه من المشاركات مع كل من أم جي جروب، والشرق الأوسط، و مدينة مصر، فيما نستهدف جمع 106 مليارات جنيه من الأصول التابعة خلال 10 سنوات"، تمثل إجمالي حد أدنى مضمون من المشاركات التي قامت بها الشركة مع الثلاث شركات.



وحول توسعات الشركة بعيدا عن نيو هليوبوليس كشف الرئيس التنفيذي العضو المنتدب ،إن الشركة تقدمت للحصول على قطعة أرض من وزارة الإسكان مساحتها 770 فدانا بمدينة حدائق العاصمة، ضمن خطة الشركة للاستثمار فى المناطق الحيوية، بجانب موافقة مجلس الإدارة على شراء قطعة أرض بالمنصورة والمقدرة بمساحة 52 ألف متر بعد التفاوض وتخفيض 10% من قيمة التقييم النهائي للأرض بقيمة 2.2 مليار جنيه، على أن يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لإنهاء عملية الشراء.



ويأتى ذلك استنادًا إلى البروتوكول المبرم بين شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير والشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج بشأن دراسة شراء قطعة أرض وسداد 2 مليار جنيه تحت حساب جدية الشراء والمفصح عنه بالجمعية العامة العادية للشركة بتاريخ 1 يناير عام 2024.