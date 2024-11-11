انطلاق فعاليات قمة مصر الثالثة لحلول الأعمال الاثنين 25 نوفمبر تحت شعار "الإبداع محرك الاستدامة"

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القاهرة - سامية سيد - تنطلق فعاليات الدورة الثالثة من قمة مصر لحلول الأعمال يوم الاثنين الموافق 25 نوفمبر الجاري تحت شعار "الإبداع محرك الاستدامة" برعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزاة البيئة، والشباب والرياضة، ووزارة التضامن الاجتماعى، فضلًا عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، حيث تهدف القمة إلى تحويل الشغف بالاستدامة لدعم الاقتصاد الإبداعي والمعرفي في مصر، كما تأتي في إطار جهود الدولة المصرية لتحقيق تنمية مستدامة متوازنة تضمن نموا اقتصاديًا مستدامًا تحت قيادة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.





وقال الدكتور حسن مصطفى ـ رئيس القمة ومؤسس شركة سي إس آر إيجيبت ـ إن القمة في دورتها الحالية تسعى لتوطين مفاهيم الاقتصاد الإبداعي للمساهة في الحفاظ على مرونة وتوازن الاقتصاد الوطني، ما يتيح مواجهة التحديات العالمية وتأمين بيئة استثمارية مشجعة على جذب الاستثمارات.

وأضاف أن القمة ـ التي تستمر على مدار يوم كامل ـ تسعى لاستغلال رأس المال البشري بشكل أمثل تماشيا مع المتغيرات العالمية، حيث تعد قمة مصر لحلول الأعمال منصة هامة لعرض الابتكارات واستكشاف الفرص الجديدة في مجال الاقتصاد الإبداعي، بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام ودعم التنمية في مصر.

ويشارك في القمة لهذا العام لفيف من المعنيين بالتنمية المستدامة من الرؤساء التنفيذيين، وكبار المديرين، وقادة الاستدامة والاستراتيجية، ومديري الموارد البشرية، ومسؤولي التسويق والاتصالات، ورواد الأعمال، وأصحاب المشاريع الناشئة، والمستثمرين، والعاملين في مجالات الابتكار وتكنولوجيا المعلومات.

وتستهل القمة جلساتها حول الأطـراف المعنيـة بالاقتصـاد الإبداعـي والمعرفـي، بطرح عدة محاور على رأسها آليات دمج الأطراف المعنية بالاقتصاد الإبداعي والمعرفي، وتوحيد الجهود لاستدامة النمو ، وخلق الفرص وتعزيز الشراكات الفعالة ، والتعرف على التجارب العالمية وقصص نجاح الشراكات ، ويشارك في الجلسة الأولى كل من؛ الدكتورة داليا الهواري - نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، والدكتــورة ماريسا هندرسون - رئيــس قســم التجــارة والاقتصــاد الإبداعــي، بمؤتمــر الأمــم المتحــدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، والأستاذ مارك هوارد - المدير الإقليمي للمجلس الثقافي البريطاني، والأستاذ جمال أبو علي – شريك وعضو مجلس إدارة في شركة حسونة وأبو علي، والأستاذة هالة بركات - مدير مركز ريادة الأعمال والابتكار بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، ويدير الجلسة ميريــت ديدبــاس - المديــر الإقليمــي لفرانكفــورت للتمويــل والإدارة فــي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.





يتخلل القمة حديـث خبـراء حول نمـاذج الأعمـال مـن الفكـرة إلى الطرح (IPO) يقدمه الدكتور هيثم تركي - الشريك التنفيذي لمؤسسة المحاسبون المتحدون أعضاء نكسيا العالمية، يليه حديـث خبـراء حول اسـتدامة نمـاذج الأعمال للدكتور إيهاب شلبي - الرئيس التنفيذي لشركة دي كاربون.

وتأتي الجلسة الثانية للقمة حول آليـات الحصـول علـى التمويـل ومـدى إتاحتهـا، وتناقــش الاســتراتيجيات والآليــات التــي يمكــن لأصحــاب المشــاريع الصغيــرة والمتوســطة والشــركات الناشــئة، وأصحـاب الأعمـال، واسـتخدامها للحصـول علـى التمويـل. كما تتناول الجلسـة الأدوات الماليـة المختلفـة، والدعـم المقـدم من البنـوك، ورأس المـال الاسـتثماري، والمبـادرات الحكوميـة. وتغطي التحديـات التـي يواجههـا رواد الأعمـال فـي الوصـول إلـى التمويـل، ودور المؤسسـات الماليـة فـي تقديـم الحلـول، بالإضافـة إلـى عـرض دراسـات حالـة توضـح تجـارب ناجحة في الحصول على التمويل في مصر.

يشارك في الجلسة الأستاذ ألكسندر ليفتشينكو - الرئيس التنفيذي لشركة فوري لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والدكتورة ريم السعدي - المدير الإقليمي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة - EBRD ، والأستاذ هيثم وجية - العضو المنتدب لشركة افانز كابيتال إيجيبت ، والدكتور أحمد الشريف - الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة أفيروس فينتشرز ، ويدير الجلسة الدكتور باسل رشدي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب شركة نايل كابيتال القابضة الأمين العام للجمعية المصرية للاستثمار المباشر.

يليها حديـث خبـراء تحت عنوان لـم يعـد المحيط أزرق حول الآفــاق غيــر المحــدودة وفــرص اللانهائيــة لنمــو قطــاع الأعمــال وذلــك مــن خــلال إطــلاق الإمكانــات القصــوى للشــركات واختــراق أســواق جديــدة، الأمــر الــذي يحتــاج إلــى خطــوات مدروســة واســتراتيجيات فعالــة لتأهيــل الشــركات وزيـادة جـودة خدماتهـا ومنتجاتهـا بمـا يتماشـى مـع معاييـر الأسـواق العالميـة. لذلـك يهـدف هـذا الحديـث إلـى تقديـم خارطــة طريــق واضحــة للشــركات وأفضــل الممارســات المتعلقــة بدراســة الأســواق وآليــات اختراقهــا.

يقدم الحديــث الدكتور رامي خضير - أستاذ التسويق واستشاري استراتيجيات التسويق، والدكتور براين ك. جلادن الخبير في مجال التسويق وصاحب أحد الشركات العالمية.

تدور الجلسـة الثالثـة حول دور اقتصــاد المنصـات وأصحـاب الأعمـال الحـرة فـي دفـع النمــو الاقتصـادي المســتدام، وتستعرض التحولات الحالية في سوق العمل نتيجة لزيادة عدد أصحاب الأعمال الحرة، وتقديم نماذج ناجحة لأطر تنظيمية تسهم في تعزيز نمو واستدامة اقتصاد الأعمال الحرة، وفرص وتحديات المشاركة والاستثمار في اقتصاد المنصات والعمل الحر، وعرض تجارب ونماذج ناجحة لاقتصاد المنصات والعمل الحر والتشاركي، ويشارك في الجلسة الأستاذ محمد سكينة، والأستاذ عبداللطيف عُلما، والأستاذ أحمد مغربي، ويدير الجلسة طارق القاضي.

يتبعها حديـث خبـراء حول أحـدث الأدوات والمنهجيـات التشـاركية فـي صياغـة اسـتراتيجية الأعمـال ، يقدمه الأستاذ أندرو كونستابل ، يليه حديث خبراء حول سيناريوهات التخارج، يقدمه المهندس محمد ابو النجا "نجاتى" - مستثمر في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعى و رائد أعمال، ثم حديـث خبـراء حول إعـادة تشـكيل قـدرات القـوة العاملـة ودور الموارد البشـرية في دعـم خطط الاسـتدامة. وتدورمحاوره حول استعراض أهم استراتيجيات إدارة وتنمية الموارد البشرية، والكشف عن احتياجات سوق العمل في ضوء المتغيرات المتسارعة الحالية، والتعرف على آليات تحسين كفاءة القوة العاملة، بالإضافة إلى جودة بيئة العمل لتحقيق أهداف الاستدامة ، وفرص دعم الابتكار والاتصال المؤسسي لتحقيق نمو المؤسسات، وأساليب تطوير خطط وبرامج التدريب وتحسين مهارات الموظفين لتتناسب مع الأهداف المؤسسية، يقدمه مجموعة من أبرز مديري ومحترفي الموارد البشرية وهم؛ الدكتور جورج صدقي، والدكتور عمرو ريحان، والأستاذة سمر يحيى، ويديره الدكتور أحمد السيد - استشاري الموارد البشرية والتطوير الإداري.

يليها حديـث خبـراء حول كيـف تسـاعد تطبيقـات الـذكاء الاصطناعـي وحلـول البرمجـة في تطويـر أداء الشـركات والمؤسسات ونمـو المشـروعات الرياديـة، يقدمه الدكتور محمد العقبي – مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام والمتحدث الرسمي باسم والوزارة، حيث يستعرض التجربة الحكومية في استخدام الذكاء الاصطناعي ودوره في تعزيز عملية التطوير.

جدير بالذكر أن قمة مصر لحلول الأعمال أصبحت منصة رئيسية لطرح ومناقشة التحديات الحديثة في عالم الأعمال، حيث شهدت في دورتها الأولى حضور أكثر من 850 شخصًا، وفي دورتها الثانية حضر أكثر من 750 شخصًا من الخبراء والأطراف المعنية من مختلف القطاعات والصناعات، بالإضافة إلى ممثلي الحكومة والمستثمرين ورواد الأعمال والمجتمع المدني والمنظمات الدولية والإقليمية والأكاديميين.