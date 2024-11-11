شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عام الصناعات الهندسية: فتح الباب لاستيراد السيارات يخفض الأسعار فى السوق والان مع تفاصيل الخبر

كشف المحاسب عبد الرحمن عبد الغنى إبراهيم، الأمين العام لنقابة الصناعات الهندسية والكهربائية والمعدنية، أن ‏فتح الباب مجددا لاستيراد السيارات يعد خطوة هامة لأمرين الأمر الأول خفض أسعار السيارات في السوق الأمر الثاني تقديم الخدمات سواء للمصريين المغتربين في الخارج الذين يريدون إدخال سيارات لهم في الداخل، أو ذوي الهمم اللذين يحتاجون إلى استيراد السيارات من الخارج، سواء السيارات الجديدة أو السيارات المستعملة.

‏ثمن عبد الرحمن عبد الغنى هذه الخطوة للحكومة والبنك المركزي لإعادة فتح الاعتمادات المستندية لاستيراد السيارات، وهذا مؤشر هام جدا على استقرار السوق المصري وعلى عدم وجود أي عجز في الأرصدة الدولارية وكذلك استقرار السوق خلال الفترة الحالية والمستقبلية.

‬‏وأشار إلى أهمية كفاءة السيارات التي تدخل إلى السوق المصري للحد من التلوث خاصة السيارات التقليدية ولاسيما أن العالم يتجه بقوة نحو تصنيع السيارات الكهربائية خلال الفترة المقبلة للحفاظ على البيئة والحد بشكل كبير من أي ملوثه تصدر عن السيارات، وبالتالي لابد من وجود لجان فحص دقيقة في الجمارك لتلك السيارات الواردة من الخارج خاصة المستعملة.