شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية رجال الأعمال: تأسيس كيان مصرى سعودى لخدمة الاستثمارات بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب هانى الحوتىالإثنين، 11 نوفمبر 2024 03:42 م
زار وفد من جمعية رجال الأعمال المصريين، مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، وعقد عددًا من اللقاءات والمقابلات مع المسئولين السعوديين، تناولت سبل دعم التعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة، كما أجرى الوفد عددًا من الزيارات الميدانية لأبرز مشروعات التطوير العقاري بمدينة الرياض.
وتم الاتفاق على سرعة إنشاء لجنة لتنمية العلاقات بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي برئاسة المهندس أحمد صبور عضو مجلس إدارة الجمعية، وتعد تلك اللجنة بمثابة منصة أعمال للشركات المصرية العاملة بالسوق الخليجي أو من لديها الرغبة في العمل، وبمثابة مظلة موحدة تجمع كافة رجال الأعمال المصريين المستثمرين العاملين بدول الخليج العربي كنوع من أنواع المساندة الفعالة لتلك الاستثمارات المصرية بتلك البلدان من جانب، وكذلك تيسير مهمة الشركات المصرية الراغبة في الانضمام لتلك المسيرة من جانب آخر.
وشهد اليوم الأول في زيارة الوفد المصري لقاءات مع شركات لعرض رؤية تفصيلية حول آليات مشاركة المطورين المصريين في مشروعات النهضة التنموية التي تشهدها السعودية حاليًا في إطار رؤية المملكة 2030.
وفي اليوم الثاني للزيارة، التقى أعضاء الوفد المصري، بشركات سعودية للتعريف بأهمية الاستثمار في مدينة الرياض وكذا الاشتراطات الواجب الأخذ بها من قبل المطور المصري الراغب في المشاركة في العملية العمرانية وكذا التعاون بين المطور والشركة الوطنية للإسكان للحصول على الموافقات اللازمة لتطوير الأراضي، وتوجه الوفد المصري بعد ذلك لاستكمال زياراته الميدانية لمدينة الرياض، والتقى بأحد مسئولي مشروع بنان والذي تنفذه مجموعة طلعت مصطفي السعودية بالمدينة، وأشاد الجميع بأهمية هذا المشروع الذي يعد أيقونة معمارية وقيمة مضافة لقطاع التطوير العقاري بالمملكة.
قال المهندس فتح الله فوزي، نائب رئيس الجمعية رئيس لجنة التطوير العقاري والمقاولات، إن العلاقات المصرية السعودية شهدت خلال الفترة الماضية توقيع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين الجانبين وكذا تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وساهم ذلك في تعزيز وتوثيق العلاقات بين البلدين، ومن ثم تيسير مهمة الوفد المصري إلى المملكة وتمكين القطاع الخاص المصري العامل في قطاع التشييد والبناء من تنفيذ مستهدفاته الطموحة علي أرض المملكة بما يتواكب مع رؤية السعودية 2030.
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