شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية رجال الأعمال: تأسيس كيان مصرى سعودى لخدمة الاستثمارات بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

زار وفد ‬من ‬جمعية ‬رجال ‬الأعمال ‬المصريين، ‬مدينة ‬الرياض ‬بالمملكة ‬العربية ‬السعودية، وعقد ‬عددًا ‬من ‬اللقاءات ‬والمقابلات ‬‬مع ‬المسئولين ‬السعوديين، ‬تناولت ‬سبل ‬دعم ‬التعاون ‬المشترك ‬خلال ‬المرحلة ‬المقبلة، ‬كما ‬أجرى ‬الوفد ‬عددًا ‬من ‬الزيارات ‬الميدانية ‬لأبرز ‬مشروعات ‬التطوير ‬العقاري ‬بمدينة ‬الرياض.‬

‬وتم الاتفاق على سرعة ‬إنشاء ‬لجنة ‬لتنمية ‬العلاقات ‬بين ‬مصر ‬ودول ‬مجلس ‬التعاون ‬الخليجي ‬برئاسة ‬المهندس ‬أحمد ‬صبور ‬عضو ‬مجلس ‬إدارة ‬الجمعية، ‬وتعد ‬تلك ‬اللجنة بمثابة ‬منصة ‬أعمال ‬للشركات ‬المصرية ‬العاملة ‬بالسوق ‬الخليجي ‬أو ‬من ‬لديها ‬الرغبة ‬في ‬العمل، و‬بمثابة ‬مظلة ‬موحدة ‬تجمع ‬كافة ‬رجال ‬الأعمال ‬المصريين ‬المستثمرين ‬العاملين ‬بدول ‬الخليج ‬العربي ‬كنوع ‬من ‬أنواع ‬المساندة ‬الفعالة ‬لتلك ‬الاستثمارات ‬المصرية ‬بتلك ‬البلدان ‬من ‬جانب، ‬وكذلك ‬تيسير ‬مهمة ‬الشركات ‬المصرية ‬الراغبة ‬في ‬الانضمام ‬لتلك ‬المسيرة ‬من ‬جانب ‬آخر.‬



وشهد ‬اليوم ‬الأول ‬في ‬زيارة ‬الوفد ‬المصري ‬لقاءات ‬مع شركات لعرض ‬رؤية ‬تفصيلية ‬حول ‬آليات ‬مشاركة ‬المطورين ‬المصريين ‬في ‬مشروعات ‬النهضة ‬التنموية ‬التي ‬تشهدها ‬السعودية ‬حاليًا ‬في ‬إطار ‬رؤية ‬المملكة ‬2030.



وفي اليوم الثاني للزيارة، التقى أعضاء ‬الوفد ‬المصري، بشركات سعودية للتعريف ‬بأهمية ‬الاستثمار ‬في ‬مدينة ‬الرياض ‬وكذا ‬الاشتراطات ‬الواجب ‬الأخذ ‬بها ‬من ‬قبل ‬المطور ‬المصري ‬الراغب ‬في ‬المشاركة ‬في ‬العملية ‬العمرانية ‬وكذا ‬التعاون ‬بين ‬المطور ‬والشركة ‬الوطنية ‬للإسكان ‬للحصول ‬على ‬الموافقات ‬اللازمة ‬لتطوير ‬الأراضي، وتوجه ‬الوفد ‬المصري ‬بعد ‬ذلك ‬لاستكمال ‬زياراته ‬الميدانية ‬لمدينة ‬الرياض، والتقى ‬بأحد ‬مسئولي ‬مشروع ‬بنان ‬والذي ‬تنفذه ‬مجموعة ‬طلعت ‬مصطفي ‬السعودية ‬بالمدينة، ‬وأشاد ‬الجميع ‬بأهمية ‬هذا ‬المشروع ‬الذي ‬يعد ‬أيقونة ‬معمارية ‬وقيمة ‬مضافة ‬لقطاع ‬التطوير ‬العقاري ‬بالمملكة.‬

قال ‬المهندس ‬فتح ‬الله ‬فوزي، ‬نائب ‬رئيس ‬الجمعية ‬رئيس ‬لجنة ‬التطوير ‬العقاري ‬والمقاولات، إن العلاقات المصرية السعودية شهدت خلال الفترة الماضية توقيع ‬اتفاقية ‬تشجيع ‬وحماية ‬الاستثمارات ‬المتبادلة ‬بين ‬الجانبين ‬وكذا ‬تشكيل ‬مجلس ‬التنسيق ‬الأعلى ‬المصري ‬السعودي ‬برئاسة ‬الرئيس ‬عبد ‬الفتاح ‬السيسي، ‬وولي ‬العهد ‬السعودي الأمير ‬محمد ‬بن ‬سلمان، ‬وساهم ذلك ‬في ‬تعزيز ‬وتوثيق ‬العلاقات ‬بين ‬البلدين، ‬ومن ‬ثم ‬تيسير ‬مهمة ‬الوفد ‬المصري ‬إلى ‬المملكة ‬وتمكين ‬القطاع ‬الخاص ‬المصري ‬العامل ‬في ‬قطاع ‬التشييد ‬والبناء ‬من ‬تنفيذ ‬مستهدفاته ‬الطموحة ‬علي ‬أرض ‬المملكة ‬بما ‬يتواكب ‬مع ‬رؤية ‬ ‬السعودية ‬2030.