شكرا لقرائتكم خبر عن خالد سعد: تجميع مركبات صينية جديدة لأول مرة في مصر مطلع 2025 والان مع تفاصيل الخبر

قال خالد سعد خبير السيارات وأمين رابطة مصنعي السيارات أن شركة "جينباي" الصينية سوف تقوم بالتجميع في مصر بشكل رسمي خلال الفترة المقبلة وبدأ من 2025.

وأوضح "سعد" في تصريحات خاصة "لليوم السابع" أن الشركة الصينية تنوي تجميع عدة طرازات متنوعة سواء المركبات التي تعمل بالكهرباء أوالغاز أوالديزل أو البنزين لتلبية إحتياجات جميل المستهلكين .

وكشف "سعد" في تصريحاته أن التصنيع سوف يكون في إحدي المصانع المصرية بمدينة السادس من أكتوبر وذلك مطلع من عام 2025 مع التأكيد علي زيادة نسبة المكون المحلي في جميع المركبات والعمل علي نفس نهج الدولة المصرية لتوطين الصناعات المتنوعة ورفع شعار صنع في مصر بالعالم أجمع.