شكرا لقرائتكم خبر عن عودة شركة النصر للسيارات للإنتاج المحلي خلال أيام بأول أتوبيس يعمل بالكهرباء والان مع تفاصيل الخبر

تستعد السوق المصرية للسيارات لعودة الإنتاج المحلي بشركة "النصر للسيارات" من خلال إنتاج أو لأتوليس يعمل بالكهرباء بنسبة مكون عالية وذلك خلال أيام قليلة سيتم الإعلان عنه في مؤتمر صحفي خلال أيام.

وسوف يكون ذلك بحضور كل من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي ووزير قطاع الأعمال محمد الشيمي ولفيف من صحافي قطاع السيارات في مصر.

يذكر أن شركة النصر للسيارات قد تأسست الشركة وفقاً للقرار جمهوري رقم 913 في 23 /5 / 1960، وتبلغ المساحة الإجمالية للشركة حوالي 480000 متر مربع، وذلك طبقا للموقع الرسمي للشركة .

وعن أهم المنتجات:

الأتوبيسات – العربات اللورى – الجرارات الزراعية ( روماني 65، نصر 65، نصر 60) و كذلك سيارات الركوب أنتجت الشركة الطرازات الأتية لمركبات فيات (نصر 1100 – نصر 125 – نصر 126 – نصر 127 – نصر 128– نصر 133 – نصر 131 – تمبرا – بولونيز – فلوريدا – سيارة نصر شاهين (SL1600 ) قدرة 96 حصان – سيارة نصر شاهين (S1400 ) قدرة 78 حصان – بالتعاون مع شركة توفاش التركية – سيارة نصر فلوريدا (1400 ) فدرة 71 حصان – سيارة نصر فلوريدا بالتكييف (1400 ) قدرة 71 حصان بالتعاون مع شركة زاستافا اليوغسلافية .

- أهم قطاعات الإنتاج بشركة النصر

أولا مصنع سيارات الركوب:

بمساحة (42400)م2 خاص بخطوط تجميع وإنتاج سيارات الركوب وخط معالجة جسم السيارة للحماية من الصدأ وكذا خط الدهان يقوم مصنع سيارات الركوب بتجميع سيارات الركوب من الطرازات المختلفة.

مصنع المكبوسات:

يقوم مصنع المكبوسات بعمليات التشكيل واللحام والتشغيل لأجزاء من اللوارى والأتوبيسات والجرارات ويستخدم مجموعة من المكابس بقدرات من 35 طن حتى (1000) ألف طن وكذلك أفران التسخين والمقصات والثنايات ومعدات لحام الأكسجين والكهرباء.

مصنع الاجزاء والتروس والمعاملات الحرارية:

يقوم مصنع الاجزاء والتروس والمعاملات الحرارية بتصنع الاجزاء الميكانيكية الخاصة باللوارى والاتوبيسات والجرارات وسيارات الركوب.

مصنع هندسة العدد.

يقوم مصنع هندسة العدد بتصميم وانتاج الاسطمبات والشبلونات ومحددات القياس.

التشغيل للغير: تقوم الشركة بالتشغيل للغير للشركات الاتية:

(الشركة الهندسية لصناعة السيارات- شركة النصر للمطروقات – الشركة الشرقية للدخان)