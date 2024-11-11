شكرا لقرائتكم خبر عن مدينة مصر راعيا رسميا للدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضرى العالمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الشركة أحدثت تحولات كبرى فى السوق العقارية المصرية بتنمية مجتمعات عمرانية مستدامة تراعى المعايير البيئية وجودة الحياة



أعلنت شركة مدينة مصر) كود البورصة المصرية (MASR.CA – ، أحد أبرز الشركات الرائدة فى مجال التطوير العقارى، عن توقيع اتفاقية رعاية للمنتدى الحضري العالمي، في دورته الثانية عشرة «WUF12»، والذي عقد في القاهرة خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك كراعيا رسميا للمنتدى الذي يعد أهم فعالية عالمية ضمن أجندة الأمم المتحدة، حول التحضر والتنمية العمرانية المستدامة الشاملة للجميع، ويقام في مصر كأول دولة تستضيفه في أفريقيا منذ 20 عامًا تحت شعار «كل شيء يبدأ محليًا.. لنعمل معًا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة».

وتعكس إقامة هذا الحدث الدولي في القاهرة، الدور الريادي والإستراتيجي لمصر على المستويين الدولي والإقليمي كمركز للتنمية والتحضّر والسلام والتطور الاستثنائي الذي تقوم به الدولة المصرية في النهوض بملف التنمية الحضرية والعمرانية المتكاملة كونها من أوائل الدول التي تبنت الأجندة الحضرية الجديدة، وتمثلَ ذلك في العديد من المشروعات القومية والعمرانية الضخمة من مدن الجيل الرابع ومشروعات تحسين جودة الحياة للمواطن، إضافة إلى التطور الاستثنائي فى المرافق والبنية التحتية وغيرها من المشروعات الحيوية على مستوى الجمهورية، والتي انعكست إيجابيًا على حياة المواطنين وعززت من تصنيف مصر في المؤشرات الدولية.

ويشهد الحدث الذي ينظمه برنامج موئل الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (هابيتات) بالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ووزارة التنمية المحلية، تفاعلاً دوليًا واسع النطاق من حيث تسجيل طلبات الحضور لفعاليات المنتدى وأيضًا على مستوى مشاركة القادة والمسؤولين على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، إذ يشهد المنتدى حضور 20 ألف مشارك بينهم نحو 14 ألفاً من 179 دولة على مستوى العالم، كما تم تأكيد حضور أكثر من 59 وزيرًا من مُختلف الدول حتى الآن، ويتيح المنتدى التسجيل لحضور فعالياته حتى نهاية الشهر الجاري.

وتأتى مشاركة شركة مدينة مصر فى فعاليات الحدث الأكبر حول التنمية والتحضر المستدام كونها أحد أقدم وأكبر الشركات الرائدة فى مجال التطوير العقارى، والتى تأسست عام 1959 ، وسعت إلى تبنى رؤى طموحة للتغير ومواكبة التطورات العالمية، وتعد أحد أبرز الشركات العقارية المصرية التى أسهمت فى إحداث تحولات جيدة فى السوق العقارية المصرية عبر تنمية مجتمعات عمرانية ضخمة ومتكاملة الخدمات، تراعى إحتياجات العملاء وتلتزم بمعايير الحفاظ على البيئة وتفعيل الإستدامة وتحرص على توفير جودة الحياة لقاطنيها .

وتحظى الشركة بسجلا حافلا من النجاح فى تقديم مشروعات مبتكرة ومتعددة الاستخدامات بهدف تحقيق النمو فى مصر من خلال تطوير مجتمعات مستدامة تتماشى مع التطلعات المستقبلية ورؤية الدولة نحو التحضر للأخضر.



مدينة مصر

وتركز إستراتيجية شركة مدينة مصر على تنمية محفظة ضخمة من الأراضى التى تمتلكها والتى تبلغ أكثر من 12.6 مليون متر مربع من خلال إنشاء وحدات سكنية جديدة ومشروعات تجارية وفقا لأعلى معايير الكفاءة والجودة ، إذ تحولت "مدينة مصر" إلى أحد أبرز شركات التطوير والتخطيط العمرانى فى مصر بعد تطوير منطقة مدينة نصر، والتى تعد أكبر منطقة فى القاهرة الكبرى ويبلغ عدد سكانها أكثر من 3 ملايين نسمة، ومنذ ذلك الحين قامت الشركة بتنفيذ مشاريع واسعة النطاق لتحويل مساحات كبيرة من الأراضى إلى مجتمعات عصرية ومتكاملة .

وتنفرد الشركة بإمتلاك مشروعين رئيسين فى شرق القاهرة هما الأكبر على الإطلاق ، أبرزهم مشروع "تاج سيتى" وهو مشروع متعدد الاستخدامات مساحته 3.6 مليون متر مربع والذى يتميز بكونه وجهة للثقافة، كما تمتلك مشروع "سراى" والذى تبلغ مساحته 5.5 مليون متر مربع وهو مشروع متعدد الاستخدامات يتمتع بموقع استراتيجى أماك العاصمة الإدارية الجديدة .

واستكمالا لنهجها فى تطوير مجتمعات عمرانية حديثة ومتكاملة بالسوق المصرية ، وقعت الشركة شراكة استراتيجية كبرى بالسوق المحلية لتطوير مشروعا ضخما فى مدينة هليوبوليس الجديدة على مساحة 491 فدان ، بالإضافة إلى تطوير مشروع عمرانى سكنى متكامل بالمرحلة الرابعة بمحور الأمل بمدينة مستقبل سيتى على مساحة 238 فدان ، وذلك بمواقع متميزة بالقاهرة.

وتتوقع تقارير دولية، نجاح الدورة الجديدة للمنتدى الحضري العالمي على أرض مصر في توحيد جهود الأطراف المشاركة وزيادة الوعي حول التحضُّر المستدام من خلال المناقشات، وتبادل الدروس المستفادة، ومشاركة أفضل الممارسات والسياسات الجيدة لجعل المدن أكثر استدامة وشمولاً واخضراراً، والتعريف بالفرص المتاحة لعقد اجتماعي متجدد يمكن من خلاله تحقيق توازن بين حقوق السكن والعدالة الاجتماعية، والتأكيد على أهمية التكيف المحلي والتخفيف والمرونة لضمان ازدهار المناطق الحضرية في المستقبل التي تواجه ظروفًا مناخية غير مسبوقة.

ويضم المنتدى أكثر من 156 متحدثًا و554 فعالية يقودها شركاء، إلى جانب انعقاد المعرض الحضري في المنتدى والذي يُعد واحدًا من أبرز الفعاليات مع تأكيد مشاركة 170 عارضًا، إذ سيضم المعرض أحدث الابتكارات في مجالات الإسكان، والنقل، والطاقة، وإدارة النفايات، والمساحات العامة، وأكثر من ذلك.

تجدر الإشارة إلى أن المنتدى الحضري العالمي قد تأسس عام 2001 من قبل الأمم المتحدة، وهو المؤتمر العالمي الأول حول التحضر المستدام، والمصمم لدراسة آثار التحضر السريع على المدن والمجتمعات والاقتصادات وتغير المناخ.

ومنذ إنشائه، استضافت مدن في جميع أنحاء العالم المنتدى الحضري العالمي، حيث عقدت الدورة الأولى في نيروبي، عاصمة كينيا، عام 2002.