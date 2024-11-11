شكرا لقرائتكم خبر عن إعمار مصر راعيا رسميا للدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضرى العالمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الشركة أسهمت فى تقديم مشروعات عقارية عملاقة بالسوق المصرية تجمع بين الرفاهية والإستدامة ..وتضمن أفضل استثمار لعملائها

أعلنت شركة إعمار مصر، أحد أكبر شركات التطوير العقارى الرائدة عالميا، عن توقيع اتفاقية رعاية للمنتدى الحضري العالمي، في دورته الثانية عشرة «WUF12»، والذي عقد في القاهرة خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك كراعيا رسميا للمنتدى الذي يعد أهم فعالية عالمية ضمن أجندة الأمم المتحدة، حول التحضر والتنمية العمرانية المستدامة الشاملة للجميع، ويقام في مصر كأول دولة تستضيفه في أفريقيا منذ 20 عامًا تحت شعار «كل شيء يبدأ محليًا.. لنعمل معًا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة».

وتعكس إقامة هذا الحدث الدولي في القاهرة، الدور الريادي والإستراتيجي لمصر على المستويين الدولي والإقليمي كمركز للتنمية والتحضّر والسلام والتطور الاستثنائي الذي تقوم به الدولة المصرية في النهوض بملف التنمية الحضرية والعمرانية المتكاملة كونها من أوائل الدول التي تبنت الأجندة الحضرية الجديدة، وتمثلَ ذلك في العديد من المشروعات القومية والعمرانية الضخمة من مدن الجيل الرابع ومشروعات تحسين جودة الحياة للمواطن، إضافة إلى التطور الاستثنائي فى المرافق والبنية التحتية وغيرها من المشروعات الحيوية على مستوى الجمهورية، والتي انعكست إيجابيًا على حياة المواطنين وعززت من تصنيف مصر في المؤشرات الدولية.

ويشهد الحدث الذي ينظمه برنامج موئل الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (هابيتات) بالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ووزارة التنمية المحلية، تفاعلاً دوليًا واسع النطاق من حيث تسجيل طلبات الحضور لفعاليات المنتدى وأيضًا على مستوى مشاركة القادة والمسؤولين على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، إذ يشهد المنتدى حضور 20 ألف مشارك بينهم نحو 14 ألفاً من 179 دولة على مستوى العالم، كما تم تأكيد حضور أكثر من 59 وزيرًا من مُختلف الدول حتى الآن، ويتيح المنتدى التسجيل لحضور فعالياته حتى نهاية الشهر الجاري.

وتأتى مشاركة "إعمار مصر" فى فعاليات المنتدى الحضرى العالمى كواحدة من أهم الكيانات العقارية الرائدة عالميا، وهى أحد أبرز الشركات فى مجال العقارات فى مصر، إذ يُحسب لها إحداث تغيير جذرى فى مفهوم التطوير العقارى فى الدولة، وتقديم نماذج متميزة لمشروعات عقارية وفندقية وخدمية ضخمة تجمع بين الجمال المعمارى والرفاهية وتلتزم بمبادئ الإستدامة ومعايير الحفاظ على البيئة.

وساهمت إعمار مصر فى طرح رؤية تنموية جيدة بالدولة فى مجال التطوير العقارى، إذ ركزت إستراتيجيتها على إعادة تشكيل مفاهيم السكن والعمل والترفيه، من خلال تطوير مجتمعات عمرانية متكاملة تلبي كافة احتياجات وتطلعات العملاء، وحرصت فى أهدافها التنموية من خلال تطوير سلسلة ضخمة من المشروعات على تقديم أعلى مستويات الجودة والتميز فى كافة المشروعات ، مع الحفاظ على الاستدامة البيئية وتحقيق أفضل قيمة ممكنة لمستثمريها وعملائها.

وقدمت شركة إعمار مصر نماذج لمشروعات عدة متطورة في السوق المحلي منها مجمعات سكنية متكاملة بالقاهرة الجديدة والشيخ زايد ومنتجعات متميزة بالساحل الشمالىMarassi و Soul، وتميزت مشروعاتها بتفعيل آليات تكنولوجيا المنازل الذكية والأنظظمة الأمنية المتطورة فضلا عن تطبيق مبادئ الإستدامة من خلال تطوير مجتمعات تراعى التغيرات البيئية وتوفر نمط حياة متكاملا وصحيا للسكان.



شركة إعمار مصر

وحققت الشركة بصمة قوية ومتميزة فى السوق المصرية بنجاحها فى بناء عددا من المشاريع العقارية والفندقية والمولات التجارية والتى تجمع بين الفخامة والرفاهية ، وركزت رؤيتها فى البناء على تقديم منتجات عقارية بخامات متمبزة واختيار مواقع جاذبة لمشروعاتها ، وهو ما يعكس رؤية مختلفة لمشاريعها لدى شرائح مختلفة من العملاء.

وتتوقع تقارير دولية، نجاح الدورة الجديدة للمنتدى الحضري العالمي على أرض مصر في توحيد جهود الأطراف المشاركة وزيادة الوعي حول التحضُّر المستدام من خلال المناقشات، وتبادل الدروس المستفادة، ومشاركة أفضل الممارسات والسياسات الجيدة لجعل المدن أكثر استدامة وشمولاً واخضراراً، والتعريف بالفرص المتاحة لعقد اجتماعي متجدد يمكن من خلاله تحقيق توازن بين حقوق السكن والعدالة الاجتماعية، والتأكيد على أهمية التكيف المحلي والتخفيف والمرونة لضمان ازدهار المناطق الحضرية في المستقبل التي تواجه ظروفًا مناخية غير مسبوقة.

ويضم المنتدى أكثر من 156 متحدثًا و554 فعالية يقودها شركاء، إلى جانب انعقاد المعرض الحضري في المنتدى والذي يُعد واحدًا من أبرز الفعاليات مع تأكيد مشاركة 170 عارضًا، إذ سيضم المعرض أحدث الابتكارات في مجالات الإسكان، والنقل، والطاقة، وإدارة النفايات، والمساحات العامة، وأكثر من ذلك.

تجدر الإشارة إلى أن المنتدى الحضري العالمي قد تأسس عام 2001 من قبل الأمم المتحدة، وهو المؤتمر العالمي الأول حول التحضر المستدام، والمصمم لدراسة آثار التحضر السريع على المدن والمجتمعات والاقتصادات وتغير المناخ.

ومنذ إنشائه، استضافت مدن في جميع أنحاء العالم المنتدى الحضري العالمي، حيث عقدت الدورة الأولى في نيروبي، عاصمة كينيا، عام 2002.