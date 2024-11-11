شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد التجارة.. زيادة مخصصات دعم الصادرات إلى 23 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

كثفت الحكومة جهودها لدعم الصادرات ، وخصص البرنامج الجديد لدعم الصادرات وفقاً للقطاعات التصديرية المختلفة قرابة 23 مليار جنيه دعما للصادارات.

وتوزعت المساندة التصديرية وفق القطاع، حيث حصل قطاع الصناعات النسيجية على دعم 4.06 مليار جنيه، والكيماويات 3.16 مليار جنيه، حاصلات زراعية 3.65 مليار جنيه، صناعات غذائية 3.89 مليار جنيه، صناعات هندسية وسيارات 3.13 مليار جنيه، صناعات مواد البناء 1.11 مليار جنيه، صناعة الطباعة والتغليف 0.940 مليار جنيه، صناعات طبية 0.330 مليار جنيه، صناعة الأثاث 0.130 مليار جنيه، صناعة أحذية ومنتجات جلدية 0.0017 مليار جنيه.

وحدد البرنامج الجديد لدعم الصادرات برنامج دعم الشحن إلى قارة أفريقيا 2 مليار جنيه، و250 مليون جنيه لدعم المعارض الخارجية وخصص البرنامج 350 مليون جنيه للشحن الجوى.

وتبلغ تكلفة البرنامج الجديد لدعم الصادرات 23 مليار جنيها لعام مالي واحد خلال الفترة المذكورة، وتتوزع هذه المخصصات وفق القطاعات التصديرية المختلفة.

وتقدم المجالس التصديرية بعض التصورات والملاحظات على البرنامج خاصة لنسب الدعم المقررة، والتي جري مراجعتها وخفضها في بعض القطاعات التصديرية مما جعل المجالس التصديرية تطلب الاجتماع مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.