البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات وسط تداولات بلغت 3 مليارات جنيه

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واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الإثنين، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 3 مليارات جنيه خلال ساعتين.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.57% ليصل إلى مستوى 31573 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.52% ليصل إلى مستوى 39130 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.58% ليصل إلى مستوى 13858 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.33% ليصل إلى مستوى 8390 نقطة، وصعد "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.37% ليصل إلى مستوى 11671 نقطة، فيما تراجع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 3263 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 0.95% ليصل إلى مستوى 8818 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 8 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: سيتي للتحاليل الطبية، ولوتس للتنمية والاستثمار الزراعي، وفتنس برايم للأندية الصحية، والأولى للاستثمار والتنمية العقارية، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، والمصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، وشمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيوداب)، والمنصورة للدواجن.

كما أعلنت البورصة، عن تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم الشركة الشرقية-إيسترن كومباني لعدد 35 مليون سهم بقيمة 875 مليون جنيه.

في سياق آخر تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ اشترى مجلس إدارة شركة مرسى مرسى علم للتنمية السياحية عدد 1 سهم، كما اشترت مجموعة مرتبطة بالشركة المصرية للمنتجعات السياحية عدد 2.3 مليون سهم، فيما باع مجلس إدارة شركتا كوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري، واودن للاستثمارات المالية عدد 13.3 مليون سهم، 1.7 مليون سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركتي العربية للصناعات الهندسية، والمصرية للمنتجعات السياحية عدد 1.2 مليون سهم، 2 مليون سهم، على التوالي، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي) عدد 1500 سهم.

في سياق متصل أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، النتائج المالية المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر عام 2024، ففي القطاع العقاري، حققت شركة مدينة مصر للإسكان والتعمير، إيرادات بلغت 7.2 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر عام 2024 مقابل 4.4 مليار جنيه بنسبة نمو 62.9%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 2.6 مليار جنيه مقارنة مع 1.4 مليار جنيه بنسبة نمو 88.9%.

حققت شركة أوراسكوم للتنمية مصر، إيرادات بلغت 15.5 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر عام 2024 مقابل 10.3 مليار جنيه، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 4.3 مليار جنيه مقارنة مع 2.3 مليار جنيه.

حققت شركة الشمس للإسكان والتعمير، إيرادات بلغت 78.6 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر عام 2024 مقابل 175.3 مليون جنيه، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 84.3 مليون جنيه مقارنة مع 81.5 مليون جنيه.

وفي القطاعات المتنوعة، حققت شركة أي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، إيرادات مجمعة بلغت 3.4 مليار جنيه خلال الفترة من 1 يناير وحتى 30 سبتمبر عام 2024 مقابل 2.8 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، بنسبة نمو 24.5%، وبلغ صافي الربح 1.4 مليار جنيه مقارنة مع 1.1 مليار جنيه بنسبة نمو 21.5%.

في سياق منفصل أعلنت شركة أي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، عن موافقة مجلس الإدارة على المشاركة في تأسيس شركة "خطوة" للتمويل متناهي الصغر، والمساهمة بحصة 30% من رأس مال الشركة المدفوع، وذلك بالمشاركة مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والهيئة القومية للبريد ومصر للتأمين، علمًا بأنه لم يتم تحديد بعد رأس مال الشركة.