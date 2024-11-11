شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء: 26.3 % ارتفاع بقيمة الصادرات المصرية للسعودية خلال الـ9 أشهر الأولى من 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الإثنين، عن ارتفاع حجم الصادرات المصرية إلى السعودية لتسجل 2.4 مليار دولار خلال الـ9 أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 1.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 26.3%.

بينما بلغت حجم الواردات المصرية من السعودية 5.1 مليار دولار خلال الـ9 أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 3.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 37.8.

وأشار الإحصاء إلى ارتفاع قيمة التبادل التجارى بين مصر والسعودية ليسجل 7.5 مليار دولار خلال الـ9 أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 5.6 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 33.9 .

أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى السعودية خلال ال9 أشهر الأولى من عام 2024

1. نحاس ومصنوعاته بقيمة 459 مليون دولار.

2. خضر وفواكه 293 مليون دولار.

3. ملابس جاهزة بقيمة 128 مليون دولار.

4. الات وأجهزة كهربائية بقيمة 215 مليون دولار.

5. حديد ومصنوعاته بقيمة 167 مليون دولار .

أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من السعودية خلال ال9 أشهر الأولى من عام 2024

1. وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 3.4 مليار دولار.

2. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 984 مليون دولار.

3. منتجات كيماوية عضوية بقيمة 208 مليون دولار.

4. المنيوم ومصنوعاته بقيمة 158 مليون دولار.

5. ورق ومصنوعات من عجائن الورق بقيمة 81 مليون دولار .

وسجلت قيمة الاستثمارات السعودية في مصر 511.3 مليون دولار خلال ال9 أشهر الأولى من العام المالي 2023/ 2024 مقابل 2.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالى 2022/2023 بينما بلغت الاستثمارات المصرية في السعودية 147.1 مليون دولار خلال خلال ال9 أشهر الأولى من العام المالي 2023/ 2024 مقابل 190.1 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام المالى 2022/2023 .

وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالسعودية 8.3 مليار دولار خلال العام المالي 2022 /2023 مقابل 11 مليار دولار خلال العام المالي 2021 / 2022، بينما بلغت قيمة تحويلات السعوديين العاملين في مصر 26.1 مليون دولار خلال العام المالي 2022 /2023 مقابل 17.1 مليون دولار خلال العام المالي 2021 / 2022 .

وسجل عدد سكان مصر 107 مليون نسمة في نوفمبر 2024، بينما سجل عدد سكان السعودية 34.1 مليون نسمة لنفس الفترة .

وبلغ عـدد المصـريين المتواجديـن بدولة السعودية طبقــاً لتقديرات البعثة 1.1 مليون مصري حتى نهاية عام 2023 .