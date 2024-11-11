شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الإسكان يعقد اجتماعاً لمناقشة الاحتياجات المائية بمحافظة البحر الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً موسعاً لمتابعة موقف احتياجات محافظة البحر الأحمر من مياه الشرب للمناطق السكنية والسياحية بالمحافظة، وذلك في إطار خٌطة عمل وزارة الإسكان، للمساهمة في تنمية منطقة خليج السويس شمالاً، ومدن ساحل البحر الأحمر جنوباً، والمناطق السياحية جنوب الجلالة.

عُقد الاجتماع بحضور الدكتور محمد حسن، رئيس جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، والمهندس عاصم شكر، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندسة نورا تغيان، رئيس الإدارة المركزية للمرافق بقطاع التنمية والإنشاءات، والمهندسة أسماء مخلوف، رئيس جهاز مدينة السويس الجديدة، والمهندس أحمد شعبان، رئيس شركة البحر الأحمر لمياه الشرب والصرف وممثلى الوزارة ووحدة إدارة المشروعات، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

واستهل الدكتور سيد إسماعيل، الاجتماع بالترحيب بالحضور، وتأكيد أهمية توفير احتياجات محافظة البحر الأحمر من مياه الشرب للمناطق السكنية والقرى السياحية بالمحافظة، ودراسة الاستفادة من محطات التحلية القائمة، ومنها محطة تحلية مياه البحر بالجلالة، ومحطة تحلية المياه بالعين السخنة، لتوفير تلك الاحتياجات مع مراعاة التقسيمات الإدارية في اتجاه البحر الأحمر من الجلالة، ورصد كامل لكل الكميات والحوكمة بهدف التكامل المطلوب ولمتابعة جميع بيانات المنظومة.

واستعرض المهندس عاصم شكر، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، احتياجات مياه الشرب وفقاً للمدن بالمحافظة ونطاق خدمة كل مدينة، ومصدر التغذية الحالية، كما عرض مقترح الاستفادة من الطاقة المتاحة من محطة تحلية مياه البحر بالجلالة، ومحطة تحلية المياه بمدينة العين السخنة، وإمكانية تغذية المناطق من مدينة العين السخنة، وحتى الغردقة مروراً بمنطقة الزعفرانة.

كما استعرض مسئولو هيئة المجتمعات العمرانية، بيانات المشتركين على خط المياه (عين السخنة – الزعفرانة)، وحجم الاحتياجات المائية وجميع الأنشطة للجهات المتعاقد معها على مسار الخط طبقاً للاستهلاكات السابقة، كما تم التأكيد على أهمية دراسة مختلف مصادر المياه المتاحة لتوفير الاحتياجات المطلوبة.

وتابع نائب وزير الإسكان، الموقف التنفيذي لمحطة تحلية العين السخنة، حيث من المخطط إضافة طاقة قدرها 70 ألف م3/يوم بحلول العام المقبل، والتي ستتيح الفرصة لتنمية خليج السويس شمالاً، وسد احتياجات بعض المناطق في نطاق محافظة البحر الأحمر جنوباً والمناطق السياحية جنوب الجلالة، كما شدد على ضرورة البدء في تنفيذ مشروعات التحلية المخطط تنفيذها في (سفاجا - القصير – مرسى علم – رأس غارب).

واختتم الدكتور سيد إسماعيل، الاجتماع بالتأكيد على استمرار التواصل بين مختلف الجهات المعنية بالدولة لزيادة رقعة التنمية، وسد الاحتياجات لمواجهة تحديات توفير المياه.