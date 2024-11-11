شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الحديد والأسمنت اليوم 11 نوفمبر 2024.. هل الحديد ينخفض؟ والان مع تفاصيل الخبر

كشف أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء في الغرفة التجارية، آخر تطورات أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق اليوم الاثنين 11 نوفمبر، مشيرا إلي حالة من الاستقرار في الأسواق وعدم حدوث تغيرات تذكر خلال شهر نوفمبر الجاري.

وقال في تصريح لـ ”الخليج 365” ، إن سعر طن حديد التسليح في المصانع يتراوح بين 36 ألف جنيه إلي مستويات 38200 جنيهاً، ويصل المستهلكين عند مستويات 37000 إلي 39000 ألف جنيه بتراجع ملحوظ عند القياس على الشهر الماضي.

الزيني يرى أن السوق يشهد تفاعلا إيجابيا مع قرارات 6 مارس التي ساهمت في توحيد سعر الصرف والقضاء على وجود سعرين للعملات في مصر، وكذلك تدبير وإتاحة الدولار للمصانع.

وأوضح أن سعر طن حديد التسليح تسليم أرض المصنع كان يباع بـ 40700 جنيها خلال شهر سبتمبر الماضي مما يجعل مؤشر الأسعار يتجه نحو الهبوط النسبي.

وبشأن تطورات سوق الاسمنت، كشف رئيس شعبة مواد البناء، أن سعر الاسمنت يتراوح بين 2500 إلي 2600 جنيها للطن تسليم أرض المصنع ويصل مستهلك 3000 إلي 3200 جنيها للطن.



