شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب في مصر اليوم يتراجع 12 جنيها وعيار 21 يسجل 3748 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

ننشر سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين بالتعاملات الصباحية، مستهل تعاملات الأسبوع، ليسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 3748 جنيه الآن مقابل 3760 جنيه، وذلك تزامناً مع فتح التداول على الذهب عالميا.

أسعار الذهب في مصر اليوم: عيار 24 يسجل 4283 جنيها. عيار 21 يسجل 3748 جنيها. عيار 18 يسجل 3213 جنيها. الجنيه الذهب 29984 جنيها.خفض الفائدة الأمريكية

وتراجع سعر الذهب العالمي اليوم الاثنين باكثر من 0.5% خلال التداولات الصباحية والأوقية تقترب من2670 دولارا.

وقال جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي أن قرارات البنك الفيدرالي القادمة لن تتأثر بنتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية، وأن البنك لن يتكهن بالسياسات الاقتصادية التي تتخذها إدارة الرئيس ترامب، وأن البنك يتعامل فقط مع التغيرات في البيانات الاقتصادية ومحاولة تحقيق أهدافه.

كما أشار رئيس البنك الفيدرالي أن بقاء التضخم قوي لن يدفع البنك إلى خفض أسعار الفائدة بوتيرة أسرع، ولكن في حال تراجع قطاع العمالة بشكل حاد فسيتدخل البنك الفيدرالي في هذا الوقت بتسريع وتيرة خفض أسعار الفائدة.

كانت سوق الذهب تنتظر محفزًا لتحديد وجهة الذهب القادمة، وهناك حالياً نوع من عدم اليقين بشأن مسار خفض أسعار الفائدة الأمريكية ولهذا السبب نشهد هذا التراجع في الذهب خلال جلسة اليوم.