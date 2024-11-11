شكرا لقرائتكم خبر عن حفر 77 بئرًا استكشافيًا وأضافة 54 كشفًا مُحققًا..أهم إنجازات البترول والان مع تفاصيل الخبر

شهد قطاع البترول والغازخلال الفترة الماضية عدد من التحديات والتي نجح فى التغلب على تلك التحديات حيث تم سداد جزء كبير من مستحقات الشركاء الأجانب وطرح حزم تحفيز استثمارية و العمل على جذب مستثمرين جدد حيث تم تحقيق العديد من الإنجازات والتي تمثلت في الأتى..

1-أهم المؤشرات الإيجابية المتحققة خلال العام 2024 وخاصة الربع الأول من العام المالي 2024-2025.

2-بلغ الإنتاج الحالي 1.4 مليون برميل زيت مُكافئ يومي، وتسعى الوزارة جاهدة لزيادة معدلات الإنتاج لتحقيق الاكتفاء الذاتي وخفض التكلفة الاستيرادية.

3- إضافة إنتاج جديد خلال الربع الأول (يوليو – سبتمبر) بلغ حوالي 30 ألف برميل زيت يوم و133 مليون قدم مكعب يوم.

4-شركة "إيني" ستستأنف أعمال الحفر بحقل ظهر، مع وصول الحفار إلى الحقل خلال شهر ديسمبر (٢٠٢٤)، لحفر بئرين وإدخال إنتاج جديد يصل إلى 220 مليون قدم مكعب يومي.

5- دخول الحفارات الى منطقة الامتياز البرية لشركة "عجيبة" للبدء بأعمال الحفر، مع دخول 3 حفارات لحفر آبار جديدة وحفارين لإصلاح الآبار.

6- شركة "بي بي" تم وضع خطة للإسراع بوضع المرحلة الثانية من مشروع (ريفين) على الإنتاج في يناير (2024) عن طريق ضخ استثمارات إضافية، مع البدء في حفر حقل الكينج في بداية عام (2025).

6-شركة "أباتشي"، تم إسناد 4 مناطق استكشافية بالصحراء الغربية للشركة بغرض سرعة وضعها على خريطة الإنتاج،ليبدأ الإنتاج في التزايد تدريجياً ليصل إلى (80) مليون قدم3 في اليوم بنهاية العام (2025).

7-نجاح شركة شل في بدء الإنتاج من بئر (سيبيا) فى أكتوبر 2024 بمعدلات 30–40مليون قدم 3 يوم.



8- ومن المنتظر دخول بئرين أخريين بنهاية العام الجاري ضمن المرحلة العاشرة من منطقة غرب الدلتا العميق ليصل الإجمالي إلى (160) مليون قدم3 / يوم باستثمارات 227 مليون دولار.

9-نجحت شركة (IPR) في إضافة كميات جديدة من الإنتاج مستهدفة الوصول إلى (15000) برميل زيت يومي على الإنتاج بحلول نهاية العام الجاري.



10- نجحت شركة (ADES) في إضافة كميات جديدة من الإنتاج مستهدفة الوصول إلى (5000) برميل زيت يومي على الإنتاج بنهاية العام الجاري.

10-تضمنت نتائج أعمال عام 2024 من يناير إلى أكتوبر حفر 77 بئرًا استكشافيًا، نجحت في إضافة 54 كشفًا مُحققًا، 40 منها كشف زيت و14 كشف غاز، كما تمت إضافة احتياطيات بمقدار 71 مليون برميل زيت و680 مليار قدم مكعب غاز.