شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة الدواجن اليوم الاثنين.. أسعار الفراخ البيضاء وكرتونة البيض والان مع تفاصيل الخبر

ارتفعت أسعار الفراخ البيضاء مستهل تعاملات اليوم، ويسجل سعر الكيلو 73 جنيها للكيلو تسليم أرض المزرعة وفي مناطق يصل 75 جنيها وسط فروق طفيف من مزرعة إلي أخرى.

وبلغ سعر كيلو الفراخ البيضاء تسليم أرض المزرعة 73 إلي 75 جنيها ويصل السعر النهائي للمستهلكين بين 85 جنيها الي 90 جنيهاً وفق كل محافظة.

وسجل سعر الفراخ الساسو 92 و 94 جنيها بالمزرعة خلال تعاملات اليوم كما استقر سعر الكتكوت الابيض عمد 37 جنيها والكتكوت الساسو 19 جنيهاً وهو ما يساهم في استقرار الأسواق



واستقرت أسعار البيض الأبيض في الأسواق للمستهلكين ليصل سعر الكرتونة 157 جنيهًا والبلدي 147 جنيهًا و160 جنيهًا للبيض الأحمر.



