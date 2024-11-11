شكرا لقرائتكم خبر عن أميك: انخفاض مبيعات الشاحنات خلال سبتمبر 2024 والان مع تفاصيل الخبر

سجلت مبيعات الشاحنات تراجعاً ملحوظاً بنسبة 6.8%، حيث إنخفضت من 1,290 ألف وحدة بسبتمبر 2023 إلى 1,202 وحدة في سبتمبر 2024، وذلك طبقا لتقرير "أميك" مجلس معلومات سوق السيارات.

يذكر أن بيانات "أميك" مجلس معلومات سوق السيارات تراجعاً طفيفاً فى حجم المبيعات لشهر سبتمبر 2024، مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، حيث بلغ إجمالى حجم السوق 9.5 ألف وحدة، بإنخفاض نسبته 3.4% عن شهر سبتمبر 2023، والذى سجل مبيعات بلغت 9.8 ألف سيارة.