  الأشراف للتطوير العقارى راعيا رسميا للدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي

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القاهرة - سامية سيد - يُصنَّف كأهم حدث دولي حول التحضُّر والتنمية العمرانية المستدامة للجميعالأشراف للتطوير العقارى راعيا رسميا للدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالميالشركة قدمت مشروعات متنوعة فى مجالات الإسكان والمراكز التجارية تواكب التطورات العالمية فى البناء

أعلنت شركة الأشراف للتطوير العقارى ، أحد شركات التطوير العقارى الرائدة ، عن توقيع اتفاقية رعاية للمنتدى الحضري العالمي، في دورته الثانية عشرة «WUF12»، والذي يعقد في القاهرة خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر المقبل، تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك كراعيا رسميا للمنتدى الذي يعد أهم فعالية عالمية ضمن أجندة الأمم المتحدة، حول التحضر والتنمية العمرانية المستدامة الشاملة للجميع، ويقام في مصر كأول دولة تستضيفه في أفريقيا منذ 20 عامًا تحت شعار «كل شيء يبدأ محليًا.. لنعمل معًا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة».





وتعكس إقامة هذا الحدث الدولي في القاهرة، الدور الريادي والإستراتيجي لمصر على المستويين الدولي والإقليمي كمركز للتنمية والتحضّر والسلام والتطور الاستثنائي الذي تقوم به الدولة المصرية في النهوض بملف التنمية الحضرية والعمرانية المتكاملة كونها من أوائل الدول التي تبنت الأجندة الحضرية الجديدة، وتمثلَ ذلك في العديد من المشروعات القومية والعمرانية الضخمة من مدن الجيل الرابع ومشروعات تحسين جودة الحياة للمواطن، إضافة إلى التطور الاستثنائي فى المرافق والبنية التحتية وغيرها من المشروعات الحيوية على مستوى الجمهورية، والتي انعكست إيجابيًا على حياة المواطنين وعززت من تصنيف مصر في المؤشرات الدولية.

ويشهد الحدث الذي ينظمه برنامج موئل الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (هابيتات) بالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ووزارة التنمية المحلية، تفاعلاً دوليًا واسع النطاق من حيث تسجيل طلبات الحضور لفعاليات المنتدى وأيضًا على مستوى مشاركة القادة والمسؤولين على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، إذ يشهد المنتدى حضور 20 ألف مشارك بينهم نحو 14 ألفاً من 179 دولة على مستوى العالم، كما تم تأكيد حضور أكثر من 59 وزيرًا من مُختلف الدول حتى الآن، ويتيح المنتدى التسجيل لحضور فعالياته حتى نهاية الشهر الجاري.

وتأتى مشاركة "الأشراف للتطوير العقارى" فى المنتدى الحضرى العالمى، كأحد الشركات الرائدة فى سوق العقارات المصرية والتى بدأت نشاطها منذ 1980 ، وتمتلك سجلا حافلا من المشروعات بأكثر من 230 مشروعا متنوعا فى مناطق مختلفة بالدولة، كما تعمل الشركة فى تطوير المشاريع السكنية المتكاملة والمراكز التجارية.

وبخبرة قوية نفذت الشركة أكثر من 100 مشروع متنوع ما بين مشروعات تجارية وأبراج سكنية فى العديد من المدن الجديدة ومن أهمهم القاهرة الجديدة، مدينة العبور ، و العبور الجديدة ، والعاشر من رمضان، والسادس من أكتوبر، ولا تقتصر سابقة أعمال الشركة على المدن الجديدة فقط، بل تمتلك جزء كبير من سابقة أعمالها في العديد من المدن القديمة مثل العباسية والعديد من المناطق الأخرى المركزية في مصر.

كما يندرج تحتها مجموعة من الشركات الكبرى المتخصصة ، وتحرص رؤية الشركة على تطبيق معايير الإستدامة والحفاظ على البيئة بما يرفع قيمة مشروعاتها ويضمن تلبية الاحتياجات المستقبلية ويراعى توفير جودة الحياة للعملاء.

وتتوقع تقارير دولية، نجاح الدورة الجديدة للمنتدى الحضري العالمي على أرض مصر في توحيد جهود الأطراف المشاركة وزيادة الوعي حول التحضُّر المستدام من خلال المناقشات، وتبادل الدروس المستفادة، ومشاركة أفضل الممارسات والسياسات الجيدة لجعل المدن أكثر استدامة وشمولاً واخضراراً، والتعريف بالفرص المتاحة لعقد اجتماعي متجدد يمكن من خلاله تحقيق توازن بين حقوق السكن والعدالة الاجتماعية، والتأكيد على أهمية التكيف المحلي والتخفيف والمرونة لضمان ازدهار المناطق الحضرية في المستقبل التي تواجه ظروفًا مناخية غير مسبوقة.

ويضم المنتدى أكثر من 156 متحدثًا و554 فعالية يقودها شركاء، إلى جانب انعقاد المعرض الحضري في المنتدى والذي يُعد واحدًا من أبرز الفعاليات مع تأكيد مشاركة 170 عارضًا، إذ سيضم المعرض أحدث الابتكارات في مجالات الإسكان، والنقل، والطاقة، وإدارة النفايات، والمساحات العامة، وأكثر من ذلك.

تجدر الإشارة إلى أن المنتدى الحضري العالمي قد تأسس عام 2001 من قبل الأمم المتحدة، وهو المؤتمر العالمي الأول حول التحضر المستدام، والمصمم لدراسة آثار التحضر السريع على المدن والمجتمعات والاقتصادات وتغير المناخ.

ومنذ إنشائه، استضافت مدن في جميع أنحاء العالم المنتدى الحضري العالمي، حيث عقدت الدورة الأولى في نيروبي، عاصمة كينيا، عام 2002.