شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 10-11-2024 والان مع تفاصيل الخبر

ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأحد 10-11-2024.

إيقاف تداول 9 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 9 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم: سيتي للتحاليل الطبية، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، وقناة السويس لتوطين التكنولوجيا، والإسكندرية للخدمات الطبية-المركز الطبي الجديد-الإسكندرية، وأصول للوساطة في الأوراق المالية، وبنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية، والمصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية والسندات، وفرتيكا للصناعة والتجارة، وركاز القابضة للاستثمارات المالية.

البورصة تربح 4 مليارات جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 3.5 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 4 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.267 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.3 مليار ورقة مالية بقيمة 3.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 115.3 ألف عملية لعدد 213 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 94.13% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 1.04%، والعرب على 4.84%، واستحوذت المؤسسات على 17.44% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 82.55%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 37.2 مليون جنيه، 11.9 مليون جنيه، 4.7 مليون جنيه، 56.1 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 75.7 مليون جنيه، 34.1 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 31394 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 38927 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 13777 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.43% ليغلق عند مستوى 8363 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.07% ليغلق عند مستوى 11628 نقطة، وزاد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 3265 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 2.67% ليغلق عند مستوى 8902 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 1818 نقطة.

وصعدت أسهم 102 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 74 شركة، ولم تتغير مستويات 37 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري بسعر إغلاق 1.002 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 20%.

- لوتس للتنمية والاستثمار الزراعي بسعر إغلاق 0.607 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.96%.

- الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري بسعر إغلاق 0.472 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 18.30%.

- القاهرة للإسكان والتعمير بسعر إغلاق 2.150 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.82%.

- راية لخدمات مراكز الاتصالات بسعر إغلاق 7.850 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.56%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- أصول للوساطة في الأوراق المالية بسعر إغلاق 0.770 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.09%.

- جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي بسعر إغلاق 1.160 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.92%.

- الحديد والصلب المصرية بسعر إغلاق 36.180 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.61%.

- المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية والسندات بسعر إغلاق 4.400 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.35%.

- حديد عز بسعر إغلاق 114.250 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.98%.