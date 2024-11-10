شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: تنفيذ صفقة على شركة الجزيرة للفنادق بقيمة 4.2 مليار يورو والان مع تفاصيل الخبر

كشف التقرير اليومي للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على شركة بيراميدز لتنمية المناطق الصناعية، خلال جلسة تداول اليوم الأحد، بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) بحجم تداول 225 ألف سهم بقيمة 1.1 مليار جنيه، وصفقة على شركة الجزيرة للفنادق والسياحة بحجم تداول 1.5 مليون سهم بقيمة 4.2 مليار يورو، وصفقة على شركة ميدل إيست للقاحات بحجم تداول 10 آلاف سهم بقيمة 13.7 مليون جنيه.

وبحسب التقرير اليومي للبورصة المصرية، بلغ حجم التداول بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) 2 مليون سهم بقيمة أكثر من 5.4 مليار عبر تنفيذ 32 عملية.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 3.5 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 4 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.267 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.3 مليار ورقة مالية بقيمة 3.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 115.3 ألف عملية لعدد 213 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 94.13% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 1.04%، والعرب على 4.84%، واستحوذت المؤسسات على 17.44% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 82.55%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 37.2 مليون جنيه، 11.9 مليون جنيه، 4.7 مليون جنيه، 56.1 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 75.7 مليون جنيه، 34.1 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 31394 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 38927 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 13777 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.43% ليغلق عند مستوى 8363 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.07% ليغلق عند مستوى 11628 نقطة، وزاد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 3265 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 2.67% ليغلق عند مستوى 8902 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 1818 نقطة.



