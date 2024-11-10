شكرا لقرائتكم خبر عن 10.2% ارتفاعاً في الصادرات السلعية أول 8 أشهر 2024..حصاد التجارة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

كشفت بيانات قطاع التجارة الخارجية المصرية، ارتفاع مصر السلعية لتسجل 27.21 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلي أغسطس 2024 مقابل 24.67 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي بنسبة ارتفاع 10.2%.

وحقق قطاع مواد البناء والصناعات المعدنية خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي ما قيمته 6.47 مليار دولار، مقابل 5.66 مليار دولار في الفترة نفسها من 2023 بنمو تجاوز 14% في مستويات قياسية للصادرات لهذا القطاع.



ومن جانبها قالت مي حلمي المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية أن قطاع السلع الهندسية والإلكترونية ضمن قائمة الصادرات المرتفعة محققاً 3.6 مليار دولار، مقابل 2.8 مليارا في الفترة نفسها من العام الماضي، بنمو 31%.



واعلنت مي خيري المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية ، أن قطاع الصناعات الغذائية حقق صادرات قيمتها 4.1 مليار دولار، مقابل 3.7 مليار دولار في الفترة المقارنة من 2023 بنسبة نمو 11%.



واحتل قطاع الحاصلات الزراعية المركز الخامس ضمن القائمة بقيمة صادرات 3.2 مليار دولار، مقابل 2.8 مليارا في الفترة نفسها من العام الماضي، بنمو 13%، وفق عبد الحميد الدمرداش رئيس مجلس الحاصلات الزراعية.

وجاء قطاع الغزل والنسيج في المركز السابع بصادرات قيمتها 730 مليون دولار، مقابل 735 مليونا في الفترة نفسها من العام الماضي، بتراجع 0.7%.

ارتفعت صادرات مصر من الملابس الجاهزة والمفروشات بنسبة 13% خلال أول 8 أشهر من العام الجارى لتصل إلى 2.184 مليار دولار مقابل 1.899 مليار دولار فى الفترة المماثلة من عام 2023



