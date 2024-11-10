شكرا لقرائتكم خبر عن حماية المنافسة ينشر قراراته الأخيرة بشأن طلبات الاندماج والاستحواذ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة فحص ملفات إخطار التركزات الاقتصادية بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الموافقة على التركزات الاقتصادية الآتية:

استحواذ شركة هيوليت باكارد إنتربرايز على 100% من أسهم شركة جونيبر نتووركس إنك:الموافقة على ملف الإخطار المقدم من شركة هيوليت باكارد إنتربرايز بشأن الاستحواذ على 100% من أسهم شركة جونيبر نتووركس إنك، مما يخول للشخص المستحوذ القدرة على التحكم الفردي في الشخص المستهدف، والذي تلقاه الجهاز كاملًا بتاريخ 26 سبتمبر 2024. استحواذ شركة درايكو بي في على 50% من أسهم الشركة المصرية للجبس:الموافقة على ملف الإخطار المقدم من شركة درايكو بي في. بشأن استحواذها على ملكية 50% من إجمالي أسهم الشركة المصرية للجبس، مما يخول للشخص المستحوذ القدرة على التحكم الجماعي في الشخص المستهدف، والذي تلقاه الجهاز كاملًا بتاريخ 2 أكتوبر 2024. استحواذ شركة إيندوفر جروب بارنت ال ال سي على 100% من إجمالي أسهم شركة جولدن ستيت فودز كوربوريشين:

الموافقة على ملف الإخطار المقدم من شركة إيندوفر جروب بارنت ال ال سي بشأن استحواذها على 100% من إجمالي أسهم شركة جولدن ستيت فودز كوربوريشين، مما يخول للشخص المستحوذ القدرة على التحكم الفردي في الشخص المستهدف، والذي تلقاه الجهاز كاملًا بتاريخ 16 أكتوبر 2024.

استحواذ شركة أبوظبي التنموية القابضة (ايه دي كيو) على 25% من أسهم شركة الحفر المصرية:الموافقة على ملف الإخطار المقدم من شركة أبوظبي التنموية القابضة (ايه دي كيو) بشأن الاستحواذ على 25% من أسهم شركة الحفر المصرية، مما يخول للشخص المستحوذ القدرة على التأثير المادي في الشخص المستهدف، والذي تلقاه الجهاز كاملًا بتاريخ 24 أكتوبر 2024. استحواذ شركة أبوظبي التنموية القابضة (ايه دي كيو) على 30% من أسهم شركة المصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته (إيثيدكو):الموافقة على ملف الإخطار المقدم من شركة أبوظبي التنموية القابضة (ايه دي كيو) بشأن الاستحواذ على 30% من أسهم المصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته (إيثيدكو)، مما يخول للشخص المستحوذ القدرة على التأثير المادي في الشخص المستهدف، والذي تلقاه الجهاز كاملًا بتاريخ 24 أكتوبر 2024.



استحواذ شركة أبوظبي التنموية القابضة (ايه دي كيو) على 35% من أسهم الشركة المصرية لإنتاج الالكيل بنزين الخطى (إيلاب):

الموافقة على ملف الإخطار المقدم من شركة أبوظبي التنموية القابضة (ايه دي كيو) بشأن الاستحواذ على 35% من أسهم الشركة المصرية لإنتاج الالكيل بنزين الخطى (إيلاب)، مما يخول للشخص المستحوذ القدرة على التأثير المادي في الشخص المستهدف، والذي تلقاه الجهاز كاملًا بتاريخ 24 أكتوبر 2024.

استحواذ صندوق استثمار تنمية كابيتال فينتشرز 2 على أسهم في شركة العبد للاستثمار والتصنيع وتجارة الحلوى:الموافقة على ملف الإخطار المقدم من صندوق استثمار تنمية كابيتال فينتشرز 2 بشأن الاستحواذ على نسبة 20.87% من أسهم شركة العبد للاستثمار والتصنيع وتجارة الحلوى، مما يخول للشخص المستحوذ القدرة على التأثير المادي على الشخص المستهدف، والذي تلقاه الجهاز كاملًا بتاريخ 24 أكتوبر 2024.