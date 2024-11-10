شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس معرض كايرو أي سي تي: نتوقع زيادة عدد الزوار بنسبة 50% هذا العام والان مع تفاصيل الخبر

قال أسامة كمال، رئيس شركة تريد فيرز انترناشونال-المنظمة لمعرض القاهرة الدولي للاتصالات (cario ICT)- إن المعرض يستهدف زيادة عدد العارضين وعدد الزوار بنسبة 50% في نسخة العام الحالي، وإطلاق معرض جديدًا متخصص للفتيات من عمر 14 إلى 24 سنة، هذا بجانب معرض ومؤتمر PAFIX الخاص بالمدفوعات الإلكترونية والشمول المالي، ومعرض ومؤتمر الألعاب الإلكترونية والأجهزة الذكية والتكنولوجيا الترفيهية Connecta، وملتقى الإبداع وساحة الابتكار Innovation Arena، والنسخة الثالثة من Cyber Zone الحدث التنافسي المبتكر في مجالات الأمن السيبراني.

أضاف "كمال"، خلال مؤتمر صحفي، عقد مساء اليوم الأحد، بأحد فنادق القاهرة الكبرى، للإعلان عن تفاصيل الدورة الثامنة والعشرين من معرض القاهرة الدولي للاتصالات، أن المعرض سيخصص قاعة متخصصة للذكاء الاصطناعي والحلول المتكاملة للشبكات، متابعًا أن الذكاء الاصطناعي يعد أحدث التقنيات التي تنتشر بصورة واسعة في كل أنحاء العالم، بشكل لافت مما يتطلب ضرورة اهتمام المعرض باستخداماتها في كل المجالات.

وتقدم أسامة كمال، بالشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على شراكتها لأول مرة بمعرض القاهرة الدولي للاتصالات، وبدأت هذه الشراكة بمعرض Caisec لأمن المعلومات والأمن السيبراني، قائلًا إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية شريك قوي وأصيل في تنظيم المعرض هذا العام، وسيكون شريك قوي على مدار السنوات المقبلة وتحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.



أشار أسامة كمال، إلى أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تشارك بدعم وحضور قوي في نسخة المعرض هذا العام من خلال جناح مميز للوزارة والهيئات التابعة لها، ومنها المصرية للاتصالات، والتي تشارك في 3 قاعات مختلفة، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والبريد المصري.

يذكر أن معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا للشرق الأوسط وإفريقيا Cairo ICT 2024، يقام في مركز مصر للمعارض الدولية خلال الفترة من 17 إلى 20 نوفمبر 2024 تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.