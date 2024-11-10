لاند مارك للتنمية العقارية راعيا رسميا للدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي

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القاهرة - سامية سيد - - الشركة تقدم نماذج حديثة للمجتمعات السكنية النموذجية تُطابق المعايير والمواصفات الدولية فى البناء

أعلنت شركة لاند مارك للتنمية العقارية، أحد شركات التطوير العقاري، عن توقيع اتفاقية رعاية للمنتدى الحضري العالمي، في دورته الثانية عشرة «WUF12»، والذي عقد في القاهرة خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك كراعيا رسميا للمنتدى الذي يعد أهم فعالية عالمية ضمن أجندة الأمم المتحدة، حول التحضر والتنمية العمرانية المستدامة الشاملة للجميع، ويقام في مصر كأول دولة تستضيفه في أفريقيا منذ 20 عامًا تحت شعار «كل شيء يبدأ محليًا.. لنعمل معًا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة».





وتعكس إقامة هذا الحدث الدولي في القاهرة، الدور الريادي والإستراتيجي لمصر على المستويين الدولي والإقليمي كمركز للتنمية والتحضّر والسلام والتطور الاستثنائي الذي تقوم به الدولة المصرية في النهوض بملف التنمية الحضرية والعمرانية المتكاملة كونها من أوائل الدول التي تبنت الأجندة الحضرية الجديدة، وتمثلَ ذلك في العديد من المشروعات القومية والعمرانية الضخمة من مدن الجيل الرابع ومشروعات تحسين جودة الحياة للمواطن، إضافة إلى التطور الاستثنائي فى المرافق والبنية التحتية وغيرها من المشروعات الحيوية على مستوى الجمهورية، والتي انعكست إيجابيًا على حياة المواطنين وعززت من تصنيف مصر في المؤشرات الدولية.

ويشهد الحدث الذي ينظمه برنامج موئل الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (هابيتات) بالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ووزارة التنمية المحلية، تفاعلاً دوليًا واسع النطاق من حيث تسجيل طلبات الحضور لفعاليات المنتدى وأيضًا على مستوى مشاركة القادة والمسؤولين على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، إذ يشهد المنتدى حضور 20 ألف مشارك بينهم نحو 14 ألفاً من 179 دولة على مستوى العالم، كما تم تأكيد حضور أكثر من 59 وزيرًا من مُختلف الدول حتى الآن، ويتيح المنتدى التسجيل لحضور فعالياته حتى نهاية الشهر الجاري.

وتُشارك لاند مارك للتنمية العقارية LMD أحد الكيانات العقارية التي بدأت رحلتها عام 2007 فى فعاليات المنتدى الحضرى العالمى، كأحد أبرز الكيانات العقارية التى تميزت بتنفيذ العديد من الأعمال السكنية المميزة التي جمعت فيها بين أرقى المفاهيم العمرانية الحديثة، كما قدمت من خلالها الأسلوب العصري الذي يحلم به العملاء في الوقت الحالي.





وطرحت شركة لاند مارك للتنمية العقارية من خلال مشروعاتها مجتمعات سكنية نموذجية تقوم على معايير السكن الحديث وتوفير الخدمات المتكاملة ودعم جودة الحياة للقاطنين، إذ تعتمد شركة لاند مارك للتنمية العقارية في تنفيذ مشروعاتها على نخبة محترفة من المصممين والمعماريين أصحاب الخبرات الكبيرة، بما يدعم تحول شركة لاند مارك للتنمية العقارية كواحدة من أفضل شركات التطوير العقاري في مصر والوطن العربي.

وتُطبق الشركة معايير الحفاظ على البيئة وضمان الإستدامة وتلبية احتياجات العملاء في مشروعاتها، وتهتم الشركة بإختيار مواقع متميزة لمشروعاتها وتنفيذ التصميمات المعمارية الفاخرة، بالإضافة إلى تحقيق التنوع في مساحات الوحدات، كما تعمل الشركة حاليا على الإستجابة لمتطلبات السوق العقارية من خلال إطلاق مجموعة من المشاريع التي تلبي احتياجات العملاء وترقى إلى تطلعاتهم فى السنوات المقبلة.

وتتوقع تقارير دولية، نجاح الدورة الجديدة للمنتدى الحضري العالمي على أرض مصر في توحيد جهود الأطراف المشاركة وزيادة الوعي حول التحضُّر المستدام من خلال المناقشات، وتبادل الدروس المستفادة، ومشاركة أفضل الممارسات والسياسات الجيدة لجعل المدن أكثر استدامة وشمولاً واخضراراً، والتعريف بالفرص المتاحة لعقد اجتماعي متجدد يمكن من خلاله تحقيق توازن بين حقوق السكن والعدالة الاجتماعية، والتأكيد على أهمية التكيف المحلي والتخفيف والمرونة لضمان ازدهار المناطق الحضرية في المستقبل التي تواجه ظروفًا مناخية غير مسبوقة.

ويضم المنتدى أكثر من 156 متحدثًا و554 فعالية يقودها شركاء، إلى جانب انعقاد المعرض الحضري في المنتدى والذي يُعد واحدًا من أبرز الفعاليات مع تأكيد مشاركة 170 عارضًا، إذ سيضم المعرض أحدث الابتكارات في مجالات الإسكان، والنقل، والطاقة، وإدارة النفايات، والمساحات العامة، وأكثر من ذلك.

تجدر الإشارة إلى أن المنتدى الحضري العالمي قد تأسس عام 2001 من قبل الأمم المتحدة، وهو المؤتمر العالمي الأول حول التحضر المستدام، والمصمم لدراسة آثار التحضر السريع على المدن والمجتمعات والاقتصادات وتغير المناخ.

ومنذ إنشائه، استضافت مدن في جميع أنحاء العالم المنتدى الحضري العالمي، حيث عقدت الدورة الأولى في نيروبي، عاصمة كينيا، عام 2002.