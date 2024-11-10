شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء: 574 مليون دولار التبادل التجارى بين مصر وماليزيا خلال 9 أشهر عام 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بياناً صحفياً اليوم الأحد يتضمن العلاقات الاقتصادية بين مصر وماليزيا حيث كشفت البيانات عن وصول حجم التبادل التجارى بين مصر وماليزيا إلى 574 مليون دولار خلال الـ9 أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 626 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023.

وسجلت حجم الصادرات المصرية إلى ماليزيا 68 مليون دولار خلال ال9 أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 76 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023 . بينما بلغت حجم الواردات المصرية من ماليزيا 506 مليون دولار خلال ال9أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 550 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023.



أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى ماليزيا خلال الـ9 أشهر الأولى من عام 2024

1. خضروات وفواكه بقيمة 30 مليون دولار.

2. فوسفات كالسيوم طبيعى مطحونة 17 مليون دولار.

3. المنيوم ومصنوعاته بقيمة 7 مليون دولار.

4. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 3 مليون دولار.

أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من ماليزيا خلال ال9 أشهر الأولى من عام 2024

1. شحوم وزيوت نباتية وحيوانية بقيمة 321 مليون دولار.

2. الات وأجهزة كهربائية وألية وأجزاؤها بقيمة 40 مليون دولار.

3. مطاط ومصنوعاته بقيمة 37 مليون دولار.

4. منتجات كيماوية عضوية 20 مليون دولار.

5. كاكاو ومحضراته بقيمة 16 مليون دولار.

وسجلت قيمة الاستثمارات الماليزية في مصر 24 مليون دولار خلال العام المالي 2022/ 2023 مقابل 5.1 مليون دولار خلال العام المالى 2021/2022، بينما بلغت الاستثمارات المصرية في ماليزيا 198.9 مليون دولار خلال العام المالي 2022/ 2023 مقابل 180.6 مليون دولار خلال العام المالى 2021/2022.

وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بماليزيا 6.6 مليون دولار خلال العام المالي 2022 /2023 مقابل 9.6 مليون دولار خلال العام المالي 2021 / 2022، بينما بلغت قيمة تحويلات الماليزيين العاملين في مصر 2.3 مليون دولار خلال العام المالي 2022 /2023 مقابل 2.4 مليون دولار خلال العام المالي 2021 / 2022.

وسجل عدد سكان مصر 107 مليون نسمة في نوفمبر 2024، بينما سجل عدد سكان ماليزيا 35.7 مليون نسمة لنفس الفترة.

وبلغ عدد المصريين المتواجديـن بدولة ماليزيا طبقاً لتقـديرات البعثة 5000 مصري حتى نهاية عام 2023.